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"Время для семьи и сказки": Зеленский поздравил украинцев с наступающим Рождеством

24 декабря, 23:26

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Зеленский также поблагодарил и украинских защитников

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Рождеством.

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Поздравление появилось в Telegram-канале президента.

"Сегодня для миллионов наших людей и в Украине, и за рубежом – вечер перед Рождеством. Искренне поздравляю каждого, кто празднует", – написал Зеленский.

Он отметил, что зимние праздники – время для семьи.

"Мы часто в повседневной погоне уделяем максимум внимания всем, только не родным. Это неправильно. Именно сейчас действительно нужно остановиться и провести хотя бы несколько дней с наиболее близкими. Зимние праздники – время для семьи и рождественской сказки", – подчеркнул президент.

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Зеленский также поблагодарил украинских защитников и отметил, что Украина будет благодарна каждому.

"Впрочем, не забывайте также и о тех, кто даже в это особое время просто не может отступить от выполнения своих задач ни на день. О тех, кто обеспечивает нашу с вами жизнь. Это мужчины и женщины в наших Вооруженных силах. И медицинские работники, которые защищают нас на втором фронте – ковидном", – отметил президент.

Также накануне президент Владимир Зеленский поздравил сограждан, христиан западного обряда, с Рождеством Христовым.

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