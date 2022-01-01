"Время возродить древнюю славу": украинцев поздравили с 7530 годом

Отметим, что 1 января отмечается светский праздник – начало нового календарного 2022 года от Рождества Христова

Украинцы празднуют Новый год / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцев поздравили с Новым 7530-м годом от Триполья. Соцсети уже отреагировали на приветствие от одного из политиков.

Такое приветствие обнародовал у себя на странице Facebook украинский политик и общественный деятель Ростислав Новоженец.

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"Приветствую нас всех с Новым 7530-м годом по украинскому стилю! Встречаем данный год по древнейшему летоисчислению, которое берет свое начало со времени возникновения первой в мире цивилизации – Триполья", – написал Новоженец.

Он приветствовал всех "у кого в жилах течет украинская кровь, а в груди бьется украинское сердце".

"И тех, кто живет в Украине, и кого судьба забросила на чужбину. Говорящий на украинском языке или волей обстоятельств вынужден пользоваться языком чужим. Верующих в небесного Отца или матушку Природу. Православных и греко-католиков, рунверовцев или язычников. Тех, кто уже отпраздновал Рождество и тех, кто будет только праздновать. Сторонников разных кандидатов в президенты Украины. Членов политических и беспартийных. Вакцинированных и невакцинированных", – отметил Новоженец.

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Он добавил, что украинцы – самая древняя в мире нация.

"У нас самая богатая земля и самый трудолюбивый люд. Мы помним наши блестящие победы, но не забываем и наших обидчиков. Пора возродить древнюю славу! Именно с Украины, как и прежде, начнется возрождение человечества. С верой, что в ближайшее время среди нас найдется настоящий казак, который поднимет гетманскую булаву и поведет Украину праведным путем, и мы, украинцы, сбросим чужое иго и воцаримся в своей "стороне"! – написал Новоженец.

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В ПЦУ рассказали, что 1 января отмечается светский праздник – начало нового календарного 2022 года от Рождества Христова.

"В то же время должны знать, что в сентябре уже начался новый, библейский 7530-й, год от создания мира", – подытожили в Православной Церкви Украины.

Реакция соцсетей

Оригинальное поздравление с праздником быстро разлетелось в Telegram-каналы.

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