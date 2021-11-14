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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Все ближе к морозам. Синоптики предупредили о похолодании в Украине – прогноз

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
14 ноября, 17:00
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В Украине неделя начнется с более холодной погоды – что говорят в Укргидрометцентре
В Украину идет холодная погода
В Украину идет холодная погода / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине завтра, 15 ноября, будет сухая погода, но на улице станет еще холоднее. В отдельных областях температура днем составит 2-4 градуса тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, холоднее всего в понедельник днем будет в центре и на севере страны – 2-5 градусов. В западных областях температура поднимется до 6-8 градусов, а в восточных – 4-6 градусов. Теплее всего будет в южной части страны – там столбик термометра поднимется до 8-10 градусов тепла.

Какой будет погода в Украине. Карта Укргидрометцентра

При этом ночью в восточных областях будут замороки до -5 градусов. Согласно прогнозу, дождя и снега не ожидается, но будет ветрено.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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