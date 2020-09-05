"Все будет по закону": кандидат в мэры Кривого Рога прокомментировал ДТП с участием сына

В Кривом Роге произошла авария с участием сына кандидата в мэры города от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика.

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Авария произошла 3 сентября около 20 часов вечера, Volkswagen, за рулем которого находился Марк Шевчик, сбил на переходе 11-летнего ребенка. Сегодня Дмитрий Шевчик на своей странице в facebook рассказал подробности ДТП. По его словам, сын пытался избежать столкновения с другим авто.

"В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией. Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону", – заверил Шевчик.

По словам кандидата, пострадавший ребенок сейчас находится в детской областной больнице в отделении нейрохирургии в стабильном состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины.

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Шевчик вместе с родителями пострадавшего ребенка находится в Днепре и окажет всяческое содействие в лечении Саши.

"Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации. Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши. Считаю, что на сейчас это моя первейшая задача как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка", – написал кандидат в мэры.

Напомним, в ночь на 5 сентября в Днепре произошла авария на проспекте Слобожанский. На дороге столкнулись Mitsubishi Lancer, Nissan Teana и Hyundai Accent. Водитель одной из машин скончался на месте.

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