Украинскую вакцину от коронавируса готовят не в Украине. Когда внедрят препарат?

Мы собрали все ответы на вопросы об украинской вакцине, которые вы хотели задать

На этой неделе стало известно, что Украина производит свою вакцину от коронавируса. Ученые уже представили президенту Владимиру Зеленскому первые результаты доклинических испытаний, которые продолжались полгода.



Отвечаем на все главные вопросы об украинской вакцине от коронавиуса.

Кто разрабатывает вакцину?

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Разработкой кандидата на вакцину занималась американская компания DiaPrep System Inc. (их дочерняя компания "Диапроф-Мед" работает в Киеве), украинские ученые и академики из Института микробиологии Национальной академии наук.

В Украине нет нужных лабораторий – где будут делать вакцину?

Да, действительно в Украине нет лабораторий третьего и четвертого уровня биозащиты. Именно такие лаборатории нужны для работы с вирусами. Поэтому базовые работы проводили в лаборатории Института микробиологии. Частично разработка вакцины проводилась в лабораториях Турции, США, Франции. В этих центрах согласились провести исследования образцов.

А вот массовое производство вакцины будет в Украине. Разработчики и Минздрав ведут переговоры с несколькими отечественными фармкомпаниями и изучают их возможности.

Где будут продолжать испытания вакцины?

Разработчики вакцины говорят, что для дальнейших испытаний в лабораториях высокого уровня защиты нет необходимости. А для исследования по нейтрализации вируса будут отдавать на аутсорс, то есть искать лаборатории за границей по контракту.

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Минздрав обещает, что лабораторию третьего и четвертого уровня защиты построят в Киеве. На данный момент для этих целей рассматривают Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского.

Какие результаты первых испытаний вакцины?

Прошла только первая фаза клинического испытания препарата.

Исследования вакцины-кандидата провели на сотнях животных: на мышах, крысах и кроликах. Разработчики говорят, что увидели высокую иммуногенность этой вакцины. То есть, у животных антитела показывают, что реакция идет.

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Затем вакцина показала, что она способна нейтрализовать вирус в культурах клеток человека. Далее следует более длительная клиническая фаза.

Сколько стоит разработка вакцины?

Пока ведутся расчеты, во сколько обойдется разработка украинской вакцины от коронавируса. В Министерстве здравоохранения предварительно оценивают стоимость разработки в более 100-150 млн гривен.

Кто финансирует разработку?

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Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, чтоклиническая фаза будет финансироваться за счет государства.

Украинская вакцина будет проходить верификацию Всемирной организации здравоохранения?

Министр здравоохранения пообещал, что вакцина будет отвечать международным стандартам. А все документы исследования по вакцине передадут Всемирной организации здравоохранения, когда вакцина будет готова для клинических испытаний.

Вакцину будут тестировать на людях?

Да. Но перед тестированием ученые должны подготовиться, получить определенные международные сертификаты, чтобы вакцина стала полноправным членом среди всех других вакцин, представленных в мире. Разработчики вакцины прогнозируют, что на это уйдет три месяца, потом может начаться тестирование на людях.

Когда вакцина будет готова?

Если не будет каких-либо форс-мажоров, то ученые обещают довести вакцину до готовности за девять месяцев. Но отмечают, что гладко ничего не бывает и более реальные сроки – это год. Для понимая, только первая фаза доклинического испытания проходила полгода.

Украина может получить вакцину раньше?

Да, скорее всего, Украина раньше получит иностранную вакцину. Уже есть компании, которые хорошо продвинулись и уже находятся на третьей стадии клинических испытаний. В Министерстве здравоохранения говорят, что ведут с этими компаниями переговоры, чтобы закупить первые готовые вакцины. Плюс Украина получит вакцину от международной инициативы COVAX. Эта организация занимается справедливым распределением вакцин в мире и выделит Украине 8 млн доз вакцины. Скорее всего это уже будет в средине следующего года. Поэтому вероятно, что Украина получит иностранную вакцину раньше, чем отечественную.

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