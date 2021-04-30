Все, что вы могли пропустить ночью – итоги СЕГОДНЯ

В Израиле во время религиозного праздника погибли более 40 человек, а Италия решила продлить карантинные ограничения для туристов из ЕС

Главной новостью ночи стало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о скором визите в Украину на фоне напряженной ситуации с Россией. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости ночи, которые вы могли пропустить.

Госсекретарь США Блинкен едет в Украину

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Уже на следующей неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует приехать в Украину. Как заявил он в интервью журналистам, он отправится в Украину на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией. Вероятно, визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Индийский штамм коронавируса во Франции

Первый случай заражения индийским вариантом COVID-19 выявили в департаменте Ло и Гарона. Как заявил глава регионального агентства здравоохранения региона Новая Аквитания Бенуа Эльбоод, заболел француз, который вернулся в страну из Индии. Власти обязали мужчину самоизолироваться и провели масштабную проверку среди людей, с которыми он контактировал.

Стройработы на "секретном объекте №1" в Киеве

В Киеве на Оболони снова активизировались работы на объекте, который долгие годы стоял запущенным, – грузовики и бетономешалки ехали к кессону. Возле парка "Наталка" проехали десятки бетономешалок и грузовиков, люди слышали грохот и маты.

Трагедия в Израиле

Во время празднования праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон недалеко от города Цфат произошла давка, погибли более 40 человек. Еще более 50 человек пострадали, из них по меньшей мере 20 в критическом состоянии. Организаторы празднования насчитывали более 100 тысяч участников мероприятия.

Италия продлевает карантин для туристов

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На фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Италии и Европе, власти приняли решение продлить карантинные ограничения для туристов из ЕС еще на 15 дней. Тест на коронавирус нужно будет сдать дважды: до прибытия в страну и после изоляции на пять дней.

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