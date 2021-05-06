Українська
$ 27,73
33,28
  1. Последние новости Украины

Все, что вы могли пропустить ночью, – итоги СЕГОДНЯ

6 мая, 06:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Блинкен прилетел в Киев, на Донбассе снова ранен военный, а одна из стран разрешила прививать от коронавируса подростков – и другие важные события

В Киеве встретили госсекретаря США, подростков начинают прививать от коронавируса, а "Большая семерка" заняла жесткую позицию по России. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить.

Блинкен в Киеве

Реклама

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ночь на 6 мая прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи. Через час в Twitter глава Госдепа назвал основные цели своего визита.

Ранение военного на Донбассе

На Донбассе в результате обстрела российскими боевиками из гранатометов различных систем украинских позиций 5 мая один украинский защитник получил осколочное ранение. Украинские военные отрыли ответный огонь.

Подростков начинают прививать от COVID

Канада разрешила использование вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет, став первой страной, которая одобрила ее с этого возраста.

В тренде
На вакцинацию вне очереди не проскочить: Минздрав уничтожил данные публичных лиц

Заявление G7 по России

Главы МИД "Большой семерки" выпустили итоговое заявление, согласно которому Россия должна полностью отвести свои войска от границ с Украиной, а санкции против нее будут сохраняться до тех пор, пока она в полной мере не выполнит Минские соглашения и не вернет Крым.

На Одещине ищут пограничника

Реклама

В Одесской области на озере Тудорово перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы, троим удалось успешно добраться до берега, четвертого до сих пор не нашли.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)
Украинок задержали за разврат в Турции: горячие кадры (фото, видео)Украина
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня
МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодняЭкономика
Бум в турагентствах. Украинцы ринулись скупать путевки – можно отдохнуть на 10 тыс. гривен
Бум в турагентствах. Украинцы ринулись скупать путевки – можно отдохнуть на 10 тыс. гривенЭкономика
Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик порадовала прогнозом на среду
Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик порадовала прогнозом на средуУкраина
Украину окружили циклоны: как в четверг изменится погода
Украину окружили циклоны: как в четверг изменится погодаУкраина
Доллар и евро просели в цене после длинных выходных: официальный курс
Доллар и евро просели в цене после длинных выходных: официальный курсФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять