Все говорят. Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского, а 12-летняя школьница ждет ребенка – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

6 июля украинцы обсуждали беременность 12-летней школьницы и иск адвокатов Порошенко против Зеленского. Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 6 июля, в Беларуси запретили вещание UA и KVARTAL TV, а в Польше вертолет с украинцами на борту упал в воду – "Сегодня" собрали самые резонансные новости.

Пропажа самолета с пассажирами на борту

В России на Камчатке неожиданно пропал самолет Ан-26 с пассажирами на борту. Самолет, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находились 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа.

12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего парня

Реклама

В Черниговской области 12-летняя Наталья ждет ребенка от 17-летнего парня. Семиклассница находится на шестом месяце беременности и проживает вместе с отцом будущего ребенка – забеременела после первого секса. Сергей предложил, девушка отказалась, но потом передумала. Мать Наташи знала о том, что у ее дочери интимные отношения с Сергеем, однако никак этому не препятствовала, поскольку, по ее словам, Наталья пригрозила покончить с собой.

Семиклассница собирается родить от 17-летнего бойфренда. Фото: коллаж "Сегодня"

В Польше вертолет с украинцами упал в озеро

В Польше вертолет с украинцами на борту упал в воду. Предварительно известно, что вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока не упал в воду. Три человека пострадали. Полиция начала расследование крушения. Известно, что на вертолете летали граждане Украины, которые проживали в Польше.

Реклама

В Польше упал в воду вертолет. Фото: фото: rmf24.pl/

Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко подали иск против действующего президента Владимира Зеленского с требованием, чтобы журналистский проект BIHUS info опубликовал все оригинальные "пленки Медведчука".

По словам одного из адвокатов, публикация "прослушки" кума Путина направлена не против Медведчука и его собеседников, а против основного политического оппонента Зеленского – Петра Порошенко. О нем в записях периодически шла речь.

Беларусь запретила вещание двух украинских телеканалов

В Министерстве информации Беларуси заявили, что в эфире украинских телепрограмм якобы была обнаружена не заявленная при получении разрешений на вещание реклама. Поэтому власти приняли решение запретить вещание UA и KVARTAL TV.

Реклама

"Решением Министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV", - говорится в заявлении.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: