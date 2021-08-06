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Все говорят. Аресты для "Нацкорпуса" и спор за наследие Скрябина – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

6 августа 2021 22:08

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук

Активнее всего украинцы обсуждали самоубийство подполковника СБУ и видео мальчика с пивом

Под Печерским и Шевченковским судами Киева сегодня было "жарко" / Коллаж "Сегодня"

Под Печерским и Шевченковским судами Киева сегодня было "жарко" / Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 6 августа, украинцы внимательно следили за избранием мер пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который двумя днями ранее зашел в Кабмин с гранатой, а также обвиняемым в рэкетирстве членам движения "Национальный корпус". А еще обсуждали видео маленького мальчика, который пил на пляже пиво.

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Сайт "Сегодня" собрал для вас самые резонансные события уходящего дня.

Аресты для "Нацкорпуса"

В Шевченковском суде Киева сегодня целый день рассматривали дело членов "Нацкорпуса", которых в четверг задержали в Харькове и обвинили в создании организованной преступной группировки, в вымогательстве и противодействии законной хозяйственной деятельности. К вечеру только двоих из 8-ми задержанных судья отправил в СИЗО.

Под здание суда пришло около сотни сторонников "Нацкорпуса" / Фото "Сегодня"

Под здание суда пришло около сотни сторонников "Нацкорпуса" / Фото "Сегодня"

Дело захватчика Кабмина

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В другом конце Киева выбирали меру пресечения 43-летнему Владимиру Прохничу, который в среду зашел в административное помещение и начал угрожать взрывом гранаты. Ветерана батальона "Айдар" взяли под стражу, не разрешив никому взять его на поруки. Под зданием суда его поддерживали десятки сослуживцев, а во время процесса – гражданская жена.

Под Печерским судом "айдаровцы" просили отпустить Прохнича на поруки / Фото "Сегодня"

Под Печерским судом "айдаровцы" просили отпустить Прохнича на поруки / Фото "Сегодня"

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Обвиняемые в уголовном производстве до момента их задержания находились в розыске, а 7 августа могут стать свободными / Фото: коллаж "Сегодня"

Загадочная смерть полковника СБУ

В Днепре в лесополосе нашли повешенным старшего оперуполномоченного отдела "Т" (департамент защиты национальной государственности) Службы безопасности в Днепропетровской области. При нем была предсмертная записка. Сообщается, что там он назвал тех, кого обвиняет в своей смерти.

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Пиво для дошкольника

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Пользователей соцсетей не оставило равнодушным видео с пляжа, где ребенок дошкольного возраста допивает пиво из бутылки. Мнения зрителей разделились. Одни возмущаются тем, что родители не следят за своим ребенком. Другие пишут, что в некоторых случаях доктора разрешают детям употреблять пиво.

Наследие Скрябина

Мама погибшего певца и композитора Ольга Кузьменко записала обращение и заявила о неправомерных действиях украинского лейбла Moon Records и его владельца Андрея Пасичника по отношению к творческому наследию ее сына. Сейчас открыто уголовное дело за сокрытие информации о начислениях по авторским и смежным правам за использования песен Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко).

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