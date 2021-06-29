Українська
$ 27,4
32,74
  1. Последние новости Украины

Все говорят. Драка Тищенко с Куницким в Раде и стычки ФОПов с полицией под ОП – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

29 июня 2021 20:01

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

29 июня украинцы обсуждали, как в Херсонской области молния убила фермера, а 5-летнего мальчика убило током

Во вторник, 29 июня, украинцы обсуждали, как под ОП проходили стычки ФОПов и полиции, а в столовой Рады подрались "слуги народа" – "Сегодня" собрали самые резонансные новости.

Драка Тищенко и Куницкого в Раде

Реклама

В столовой Верховной Рады случилась драка между народными депутатами от "Слуги народа" Николаем Тищенко и Александром Куницким. По словам Тищенко, Александр Куницкий "попытался хайпонуть".

"Драки не было. Александр (Куницкий. – Ред.) вместо того, чтобы вести себя в столовой культурно, попытался хайпонуть – снимал меня на телефон, задавал какие-то глупые вопросы. Я аккуратно отвел телефон и попросил его не беспокоить. К сожалению, Александр забыл, что в Верховной Раде надо заниматься законотворчеством, а не блогерством", – рассказал нардеп.

После перепалки в Раде депутаты продолжили выяснять отношения на улице, устроив "телефонный батл".

Стычки ФОПов и полиции под ОП

Реклама

В Киеве участники акции протеста предпринимателей подошли к Офису президента. У входа в здание силовики потребовали от людей показать личные вещи, в результате начались новые стычки.

Не пропусти!
Швеция – Украина: стартовые составы на матч Евро-2020
Сборная Украины дождалась соперника по 1/8 финала Евро-2020

В Херсонской области молния убила фермера

В Херсонской области молния убила фермера, который работал в поле. Еще один мужчина сильно пострадал, но выжил. Когда началась гроза, мужчина искал укрытия. Люди говорят, у него в руках была металлическая мотыга и в него попала молния. Знакомый погибшего бросился на помощь – и тоже получил разряд.

5-летнего мальчика убило током

В Измаильском районе Одесской области 5-летний мальчик отдыхал с отцом возле озера и залез в открытую трансформаторную будку, которая находилась вблизи. В результате чего ребенка ударило током, он погиб.

Реклама

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Фото: ГУНП

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Фото: ГУНП

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

На Украину идет антициклон Afra: какие области высушит сильнее всего
На Украину идет антициклон Afra: какие области высушит сильнее всегоУкраина
В столовой Рады подрались
В столовой Рады подрались "слуги народа" – Тищенко сцепился с Куницким (обновлено)Власть
Пенсии с 1 июля повысят для миллиона украинцев
Пенсии с 1 июля повысят для миллиона украинцевЭкономика
В Украине начались самые масштабные учения, а в Лондоне прогремел взрыв – главные новости СЕГОДНЯ
В Украине начались самые масштабные учения, а в Лондоне прогремел взрыв – главные новости СЕГОДНЯУкраина
Доллар подорожал – ждать ли курса 28 гривен
Доллар подорожал – ждать ли курса 28 гривенФинансы
Самые масштабные за 20 лет Sea Breeze-2021. Что известно об учениях и как
Самые масштабные за 20 лет Sea Breeze-2021. Что известно об учениях и как "бомбит" РоссиюУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять