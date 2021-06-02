Все говорят. Гибель бойца "Азова" и день рождения Кивы – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Пока жители Днепра перемещались по городу на байдарках, у скандала с погромом, устроенным блогерами в Киеве, появилось продолжение

В понедельник, 2 июня, самыми обсуждаемыми темами у украинцев стали продолжение скандала с погромом, который устроили блогеры в киевской гостинице, обращение нардепа Ильи Кивы к его недоброжелателям, гибель бойца "Азова" в Виннице и погодный Апокалипсис в Днепре.

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"Сегодня" собрали самые резонансные новости уходящего дня.

В винницкой реанимации умер боец "Азова"

Погибший боец полка "Азова" Валерий Алмазов. Коллаж "Сегодня"

В винницкой больнице скончался боец полка "Азов" Валерий Алмазов. 30 мая мужчина попал в страшное ДТП во время отпуска в Виннице – катаясь на спортивном мотоцикле, 41-летний военнослужащий не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с бетонным ограждением, что привело к возгоранию бензобака.

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Алмазова госпитализировали с переломом ключицы, многочисленными рваными ранами, ожогами 3-4 степени и внутренним кровотечением. Несколько суток врачи боролись за жизнь потерпевшего, но не сумели его спасти – он умер в реанимации.

Днепр ушел под воду

Многие улицы Днепра превратились в реки – город второй день подряд заливают дожди. Сильнее всего пострадал микрорайон Северный.

В связи с этим в супермаркетах и маршрутках начали массово протекать крыши. Однако некоторые горожане проявили настоящий креатив в противостоянии потопу – местный житель переплыл улицу Столяра на гребной лодке.

Кива снова угрожает

Реклама Илья Кива на море. Коллаж "Сегодня"

В свой 44-ый день рождения народный депутат Илья Кива обратился к своим врагам, которые "увеличиваются с геометрической прогрессией".

Поблагодарив своих врагов за то, что они заставили его "возродиться, собраться и превратиться в дисциплинированного, последовательного, действенного и сильного человека", Кива пообещал рано или поздно прийти за ними.

"Будьте готовы к нашей встрече так, как я готов к ней сегодня. Потому что по-другому это будет просто скучно", – предупредил депутат.

Блогершу-погромщицу из Киева заблокировали в Instagram

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Instagram заблокировал киевскую блогершу ttiisshhiinnaa, на которую были подписаны 75 тыс. человек. Накануне ее и ее парня забрали в райотдел Нацполиции за погром в гостиничном номере.

Блокировка в соцсети довела Марию Демчишину (настоящее имя девушки) до истерики – она опубликовала видеозапись, на которой обвиняет в случившемся полицию, материт хейтеров, желает им "сдохнуть в муках", а также угрожает теперь покончить с собой.