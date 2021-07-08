Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Украинцы обсуждали, как похудел глава Северной Кореи, надбавки к пенсиям и пьянку подростков на столичном кладбище

Фото: коллаж "Сегодня"

8 июля сотни верующих парализовали движение по трассе под Одессой, полиция нашла школьниц, которые устроили пьянку на кладбище в Киеве, а СМИ заговорили о резком похудении Ким Чен Ына.

"Сегодня" собрали самые резонансные новости четверга.

Участники крестного хода парализовали движение авто

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В Одесской области с Поселка Котовского стартовал крестный ход, парализовавший движение по Объездной дороге. Православные верующие идут пешком в Покровский скит, что в селе Мариновка.

Ориентировочно с привалами верующие проведут 12-14 часов пути.

Доплаты к пенсиям по инвалидности увеличились

Реклама Выплаты повысились благодаря росту прожиточного минимума / Фото: Сегодня

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки для нескольких категорий пенсионеров. В частности, выросли доплаты от государства по уходу за людьми с инвалидностью. "Сегодня" составили список тех, кому и на сколько увеличат пенсию.

В Украине хотели создать частную армию из ветеранов войны

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс планировал создать в Украине подразделение из ветеранов войны на Донбассе.

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Принс в 2020 году рассчитывал на близость украинских властей и окружения Дональда Трампа, но его планы провалились – Трамп проиграл выборы.

Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов

Ким Чен Ын до и после предполагаемого похудения – как два разных человека. Фото: коллаж "Сегодня"

В Национальном агентстве разведки Южной Кореи заявили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын очень сильно похудел, но это вряд ли могло быть вызвано проблемами со здоровьем диктатора. Его вес снизился на 10-20 килограммов.

Пьянка школьниц на кладбище в Киеве

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Столичная полиция установила малолетних нарушительниц, которые выпивали прямо на кладбище и снимали свой отдых на видео. На их родителей составили протоколы.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа