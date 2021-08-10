Все говорят. Лукашенко нахамил Гордону, а Alyona Alyona устроила дрифт в центре Киева – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Известный журналист Дмитрий Гордон ответил на оскорбления белорусского диктатора, а "Новая почта" потеряла дорогую посылку

Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 10 августа, клиент "Новой почты" пожаловался на потерю его посылки стоимостью 4 тысячи долларов, а журналист Дмитрий Гордон после оскорбления от Лукашенко выпил его бальзам. Также на Софийской площади в Киеве Alyona Alyona устроила дрифт.

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"Новая почта" потеряла дорогую посылку

Клиент "Новой почты" пожаловался на потерю его посылки стоимостью 4 тысячи долларов. По его словам, он отправил Asic-майнер 1 августа этого года из Запорожья в Киев, но к получателю посылка так и не дошла. Он уточнил, что при отправке указал минимальную цену посылки, так как ранее у него не возникало каких-либо проблем.

Клиент рассказал, что обратился в отделение, из которого отправлял посылку, и написал претензию, однако получил отказ.

К слову, объявленная стоимость – это стоимость отправления, указываемая отправителем при оформлении посылки, и в случае повреждения или потери – компенсируется компанией.

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После того, как клиент написал соответствующее обращение в Facebook, "Новая почта" сообщила, что вопрос о возможности компенсации уже передали специалистам ответственного подразделения.

Лукашенко нахамил Гордону

Украинский журналист Дмитрий Гордон ответил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко на его высказывание, в котором глава государства предложил посадить Гордона в СИЗО и назвал его мерзавцем.

Гордон заявил, что ему не понравилось, как обозвал его Лукашенко, и отметил, что в ходе их последней встречи белорусский лидер общался в более миролюбивом ключе. Журналист добавил, что Лукашенко, незаконно заняв пост главы государства в 2020 году, изменился в худшую сторону.

Журналист также подчеркнул, что, если бы белорусский лидер действительно был заинтересован в благополучии своего народа, он бы добровольно отказался от власти.

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Затем он заявил, что у него еще остался подаренный Лукашенко бальзам, и выпил его залпом, произнеся тост за свободу белорусского народа. Горький напиток Гордон заел конфетами собственного производства.

Дрифт на Софийской площади в Киеве

Компания Red Bull UA опубликовала фото и видео из скандальных съемок на Софийской площади. В машинах, которые дрифтовали, находились реперка Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.

Рев моторов было слышно во всех близлежащих кварталах. Жителей столицы удивило, что гонки устроили на уже разбитой плитке Софийской площади, которая не ремонтировалась много лет.

А в полиции Киева нам сообщили, что на Софийской площади снимают клип. Разрешение на проведение дрифта, как оказалось, не давал никто.

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РФ может напасть на Украину в сентябре

Вероятность масштабного вторжения России в Украину особенно велика в сентябре, когда вблизи наших границ будут проходить учения "Запад-2021". Нападение стоит ждать с Донбасса, но пока российский лидер Владимир Путин ждет переговоров руководства Украины и США. Об этом идет речь в нашей статье на сайте "Сегодня".

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-глава штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко сказал нам, что сейчас Путин выжидает, чем закончится встреча Зеленского с Байденом, потом, возможно, сам проведет переговоры с президентом Украины и только после этого примет решение – атаковать Украину или нет.

"Нафтогаз" обновил тарифы на газ

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" ввела новый тарифный план "Комфортный сезон". Он позволяет платить за газ помесячно равномерными частями. При этом годовой тариф на газ с фиксированной ценой тоже остается в силе, а действие месячного тарифа (цены в нем менялись каждый месяц) приостановлено.

Предполагается, что новый тариф поможет потребителям спланировать расходы в течение отопительного сезона. Перейти на новый тариф могут те клиенты "Нафтогаза", у которых нет задолженности.

Какие тарифы сейчас действуют у "Нафтогаза"

Цена на газ в тарифах "Нафтогаза"