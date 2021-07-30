Все говорят. Медузы в Кирилловке и драка в метро из-за маски – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Больше всего в конце рабочей недели украинцы обсуждали убийство девочки под Харьковом и утвержденную стратегию внешней политики Украины

Что обсуждали украинцы в пятницу 30 июля. Коллаж "Сегодня"

В пятницю, 30 июля, всплыли новые подробности убийства 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом, СНБО утвердил стратегию внешней политики Украины, а в метро Киева мужчину избили за езду без маски.

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"Сегодня" собрали самые резонансные новости дня.

Новые подробности убийства девочки под Харьковом

Погибшая девочка с рождения знала подозреваемого. Коллаж "Сегодня"

Мать 13-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы под Харьковом, заявила, что в день трагедии с детьми был еще мужчина. Она не верит, что ее сын убил ребенка, и подозревает в этом мужчину.

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"Богдан рассказал, что во время прогулки с Мирославой с ними был еще один мужчина – Максим Б. По описанию сына я поняла, кто это. Он живет в Харькове, а в Старый Салтов приезжает к своим бабушке и дедушке. Он был судим, мы думаем на него. По словам Богдана, этот мужчина спросил у него: "Что, она тебя уже зае**ла?", - сказала женщина.

Однако правоохранители говорят, что никакого мужчины не было.

В Ровенской области нашли повешенным ребенка

Место, где нашли ребенка. Коллаж "Сегодня"

В селе Кошмаки Вараського района две сестрички 4 и 5 лет нашли повешенным своего 9-летнего брата. На крики сбежались соседи и вызвали скорую помощь, но спасти ребенка не удалось.

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Тело ребенка отправили на экспертизу, копы начали расследование.

В тренде Староста села Чауса не видел. Версия обнаружения судьи не подтверждается

Медуз в Кирилловке вывозят на прицепах

После начала нашествия медуз местные жители выходили на митинги, однако власти такого подхода не оценили. Говорят, что коммунальщики работали на пляже ежедневно с момента возникновения проблемы.

Отмечается, что каждое утро из пляжа вывозили 1-1,5 полных тракторных прицепа мертвых медуз. Убирать им помогали местные жители.

СНБО утвердил стратегию внешней политики Украины

Реклама Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики Украины / Фото: коллаж "Сегодня"

Украина впервые за почти 30 лет независимости утвердила стратегию внешней политики Украины – ее утвердил СНБО.

Все пункты в документе можно систематизировать по трем критериям:

Украина – активный участник международной политики.

Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира.

Украина – страна новых экономических возможностей.

Драка в столичном метро

В киевской подземке подрались свое мужчин из-за маски. Один пассажир сделал замечание другому о том, что он в транспорте без маски. В ответ мужчина ударил оппонента ногой и началась драка.