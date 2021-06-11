Все говорят. Пересчет пенсий и падение женщины под трамвай в Киеве, – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

В пятницу, 11 июня украинцы больше всего обсуждали как пересчитают пенсии, что будет с бумажными трудовыми книжками и как школьница застрелила друга на фотосессии.
"Сегодня" собрали самые резонансные новости за этот день.
Пересчет пенсий
Фото: коллаж "Сегодня"
После повышения пенсий работающим пенсионерам многие из них не получили доплату. Под пересчет попали 633 тыс. человек, а надбавку получила половина – 313 тыс. Это примерно каждый пятый работающий пенсионер.
Трудовые книжки теперь в прошлом
Трудовые книжки уже в прошлом / Фото: Григорий Салай, Сегодня
Учет трудовой деятельности украинцы должны вести в электронной форме – бумажные книжки уходят в прошлое. Более полумиллиона украинцев уже оцифровывают трудовые книжки.
Относительно пенсии по возрасту можно не волноваться – если в реестре застрахованных есть информация где, кем и когда работал человек, то пенсию назначат автоматически.
Расстрел семерых АТОшников под Житомиром
В Украине завершается судебный процесс по делу о массовом расстреле в Житомирской области. Не исключено, что в течение одного-двух месяцев будет вынесен приговор. Родственники погибших требуют пожизненного заключения.
Читайте в материале "Сегодня", что говорят родственницы погибших мужчин.
В Киеве женщина попала под трамвай
В Днепровском районе столицы на трамвайной остановке 30-летняя женщина попала под трамвай. Она жива, но сильно травмирована.
Пострадавшая в тот момент переходила дорогу и говорила по телефону. Вероятно, она отвлеклась на разговор и из-за этого поскользнулась и упала под трамвай. Ее затянуло под него. У женщины переломаны ноги.
Смертельная фотосессия с ружьем в Буче
В Киевской области выпускники после сдачи ВНО устроили фотосессию с ружьем. Девочка, которая фотографировалась, случайно нажала на спусковой крючок и выстрелила в друга.
Пуля попала в грудь 16-летнего, он скончался на месте происшествия. Полиция начала уголовное производство.
Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа