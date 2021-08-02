Все говорят. Похолодание в Украине и гибель пары из-за дерева во Львове – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Больше всего в начале недели украинцы обсуждали, как изменится погода и отзыв возмущенного пользователя Monobank

О чем говорили в Украине 2 августа. Коллаж "Сегодня"

2 августа Monobank обвинили в обмане с кредитными лимитами, дерево убило молодую пару во Львове, а президент Украины Владимир Зеленский рассказал о праздновании Дня Независимости.

Реклама

Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости дня.

Monobank обвинили в обмане

Monobank может отменить кредитный лимит. Коллаж: "Сегодня"

Клиентка Monobank пожаловалась на ситуацию, которая возникла у нее с кредитным лимитом. Банк предоставил ей кредитный лимит на сумму 10 тысяч гривен и она начала пользоваться деньгами. Однако спустя несколько недель лимит закрыли и сняли льготный период.

Дерево убило молодую пару во Львове

Реклама

Во Львове во время урагана на молодую пару упало сломанное дерево – они скончались на месте. Погибшим парнем оказался курсант Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного – Андрей Свояк.

Как будем праздновать День Независимости

Зеленский анонсировал концерт Бочелли в Киеве. Коллаж "Сегодня"

В тренде В Украину приедет мировая звезда: Зеленский о праздновании Дня Независимости

За неделю до Дня Независимости украинцам покажут 300-летнюю Конституцию Пилипа Орлика, а с 22 августа начнется культурная программа. Президент Владимир Зеленский рассказал, что украинцев ждут концерты, военные парады и концерт знаменитого итальянского певца Андреа Бочелли.

Как изменился пассажиропоток в Киевском метро

Реклама

За шесть месяцев 2021 года подземка перевезла 140 миллионов 291 тысячу пассажиров/Фото: коллаж "Сегодня"

В столичной подземке сообщили, что пассажиропоток вырос по сравнении с прошлым годом, но незначительно. За шесть месяцев 2021 года подземка перевезла 140 миллионов 291 тысячу пассажиров, а в 2020 году – 121 миллион 73 тысячи пассажиров.

Лидер по перевозкам – станция "Академгородок".

Похолодание в Украине

Реклама

3 августа в Украину придет холодный атмосферный фронт, который снизит температуру воздуха в некоторых областях до 22 градусов.

Атмосферный фронт во вторник зацепится за восток и юго-восток, поэтому именно там завтра вероятны кратковременные дожди и грозы. Также местами ожидаются дожди в Карпатах.