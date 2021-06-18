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Все говорят. Похороны Чапкиса и избиение ребенка с аутизмом – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

18 июня 2021 18:45

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Крыму затопило Ялту, а дети Галкина и Пугачевой оригинально поздравили отца с днем рождения

В пятницу 18 июня, украинцы больше всего обсуждали похороны легендарного танцора Григория Чапкиса, потоп в Ялте и избиение ребенка с аутизмом в Киеве.

Зеленский повышает зарплату медикам

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Президент Владимир Зеленский по случаю Дня медицинского работника встретился с медиками и подписал указ об ориентире властей на минимальную зарплату в 13,5 тысячи гривен для медработников. Эта новость стала одной из самых обсуждаемых в Сети.

Учитель избила ребенка с аутизмом

В столичной школе №58, в инклюзивном классе учитель побил ребенка с инвалидностью. На видео, которое обнародовали в сети, женщина грубо толкает ребенка, видимо, пытаясь заставить его сесть на место или успокоить, и не единожды бьет его.

Все это, судя по всему, происходит на перемене, поскольку другие дети свободно передвигаются по классу и видна открытая дверь. Инцидент уже проверяет Департамент образования и науки КГГА. К проверке привлекут правоохранителей.

Ялту затопило

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Ялта практически "ушла под воду". Потоки на улицах настолько сильные, что смывает даже автомобили. В городе уже ввели режим чрезвычайной ситуации, закрыли въезд в Ялту и начали эвакуацию жителей из затопленных зон.

В городе было остановлено движение многих маршрутов общественного транспорта, подземные переходы затопило, частично отсутствует электроснабжение и связь.

Похороны Чапкиса

Сегодня прошла церемония прощания с легендарным хореографом Григорием Чапкисом, который умер в Киеве 13 июня в возрасте 91 года.

Проводить Григория Николаевича в последний путь пришли его родные, друзья и поклонники. Среди тех, кто пришел проститься с легендой, его коллега хореограф Влад Яма. Танцор не сдерживал слез, когда произносил прощальные слова.

Родные Григория Чапкиса на прощальной церемонии
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Родные Григория Чапкиса на прощальной церемонии / Фото: Сегодня

День рождения Галкина

Супруг Примадонны Максим Галкин с самого утра получает массу поздравлений. Сегодня, 18 июня, телеведущему и комику исполняется 45 лет. Но главное поздравление, которое уже успел получить Галкин, было, конечно же, от его детей.

7-летний Гарри и 7-летняя Лиза решили удивить отца, и не просто сочинили для него стих, но и превратили его в песню и зачитали как речитатив. Видео было снято в загородном доме Галкина и Пугачевой.

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