Все говорят. Потоп возле Ocean Plaza и погода на лето – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Пока в Кривом Роге переживали из-за поджога беременной женщины, в Киеве устраняли последствия потопа возле Ocean Plaza

В четверг, 27 мая, украинцы обсуждали, как медики оставили ребенка без половины зубов, погоду на лето и очередное "озеро" возле ТЦ Ocean Plaza в Киеве.

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"Сегодня" собрали самые резонансные темы дня.

Инцидент со стоматологами в Киевской области

/ Фото: Pixabay

В Ирпене медики вырвали у девятилетней девочки 12 молочных зубов. Мать ребенка заявляет, что не давала согласия, но в клинике говорят обратное.

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Изначально девочке должны были вырвать один поврежденный зуб. Медики предложили вырвать еще два зуба рядом, но та отказалась. Затем мать не вчитываясь подписала документы.

В больнице утверждают, что врачи сделали все правильно и со временем те зубы помешали бы росту постоянных, теперь же должен сформироваться нормальный прикус.

Но стоматологи из других клиник заявляют, что это врачебная ошибка, ведь без молочных зубов постоянные могут вовсе не вырасти. Как объяснил врач Артур Шишкин, зуб обычно лезет в сторону давления.

Семья уже наняла адвокатов, чтобы разобраться в этом деле.

Потоп возле Ocean Plaza

Реклама Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

На улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza произошел потоп. Напротив ТЦ образовалось озеро прямо на проезжей части. Из-за аварии в том районе образовались пробки.

В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что прорвало их коммуникации. Поврежден трубопровод диаметром 1000 мм, который ввели в эксплуатацию в 1987 году.

Сейчас там работает аварийная служба. На ремонт понадобится около трех суток.

Погода на лето в Украине

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Народный синоптик Леонид Горбань рассказал "Сегодня", что июнь начнется теплом и дождями. Всю первую десятидневку дождить будет через день-два, а температура опустится до 18-20 градусов. Однако в конце месяца снова станет жарко – до 30 градусов.

Второй месяц лета окажется таким, как в тропиках: жара, ливни с грозами, бури. В августе, считает Горбань, дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой.

Завотделом прикладной метеорологии и климатологии Вера Балабух заявила, что лето 2021 года не будет существенно отличаться от прошлогоднего.

"Наступающее лето будет теплым и достаточно сухим, как и в последние 20 лет", – сказала она.

Поджог беременной девушки в Кривом Роге

Видео: Сегодня

В Кривом Роге 17-летний парень поджег свою беременную сожительницу. Молодая пара сначала поссорилась на улице, после этого парень облил девушку бензином и поджег ее.

У девушки 50% тела в ожогах, она в больнице в тяжелом состоянии. По предварительной информации, ребенок не пострадал.

Копы уже разыскали злоумышленника, во время обыска у него нашли оружие.

Спецэпизод Друзья: Воссоединение

"Друзья: Воссоединение" / Фото: oll.tv

На HBO Max и OLL.TV состоялась премьера спецвыпуска сериала "Друзья". В нем спустя 17 лет на экране воссоединились все шесть актеров: Рэйчел, Моника, Росс, Чендлер, Фиби и Джоуи.

Вместе с шестью актерами в спецэпизоде снялись и сами создатели сериала, а также ведущий Джеймс Корден и другие приглашенные звезды, включая Леди Гагу и Риз Уизерспун.

Читайте в материале "Сегодня" о самых ярких моментах и фактах из спецэпизода.