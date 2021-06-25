Все говорят. Повышение цен на газ и мощный торнадо в Чехии – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

В конце рабочей недели украинцы обсуждали, как получить субсидии в этом году и что натворила непогода в Чехии

25 июня "Нафтогаз" объявил месячный тариф на июль, "Укрзализныця" разрешила выбирать билеты в вагоны с кондиционером, а в Чехии ликвидируют последствия мощного торнадо, который разрушил несколько сел.

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"Сегодня" собрали самые резонансные новости пятницы.

Перерасчет субсидий

Обновленные правила выдачи субсидий предполагают, что большинству украинцев проведут автоматический перерасчет. Однако 15% придется обратиться в местные центры соцзащиты и предоставить документы лично.

Предоставить документы нужно будет тем, кто арендуют жилье, внутренне перемещенным лицам и владельцам домохозяйств, которым субсидия предназначалась без отдельных членов семьи.

Мощный торнадо в Чехии

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В Чешской Моравии пронесся один из самых сильных торнадо, когда-либо происходивших в стране. Погибли по меньшей мере пять человек, более 300 человек ранены. Торнадо разрушил семь сел и город Годонин недалеко от границ с Австрией и Словакией.

Спасатели на юге Моравии объявили о чрезвычайной ситуации третьей степени в районе Бржецлава.

Под Львовом поезд "забыл" толпу пассажиров

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Поезд из Львова №749 отправился в Киев, оставив часть пассажиров на вокзале. Изначально им объявили часовую стоянку, но вагоны тронулись раньше, не дождавшись всех людей.

В "Укрзализныце" придумали, как довезти возмущенных людей к месту назначения. Пассажирам предложили бесплатно поехать в кабине машиниста другого поезда.

"Укрзализныця" разрешила выбирать билеты в вагоны с кондиционером

Оптимальная температура в вагоне – до 26 градусов / Фото: Укрзализныця

Выбрать вагон с кондиционером можно в системе booking.uz.gov.ua. Также можно уточнить наличие кондиционера, покупая билет в кассе. В вагоне с кондиционером температура должна быть от +22 до +26°C.

Газ для населения подорожал еще на 10%

Тарифы "Нафтогаза" для населения

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Газопоставляющая компания установила тариф на уровне 13,13 грн за кубометр голубого топлива, что на 1,19 грн выше (около 10%), чем в предыдущем месяце. Тариф повысился из-за роста цен на европейских рынках.

Однако отметим, что основная масса потребителей находится на годовом тарифном плане "Фиксированный".

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ