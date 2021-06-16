Все говорят. Прощание с Чапкисом, небоскреб на Крещатике и карантин до конца лета – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Рекреационные зоны в Залесье, на острове Бирючий и в Конча-Заспе сделают доступными для туристов

Украина перешла в зеленую зону, но карантин все равно продлили до лета. Впрочем, есть и хорошие новости: ранее закрытые резиденции для чиновников высокого ранга – Залесье, остров Бирючий и Конча-Заспу, куда не было хода простым смертным, обещают превратить в туристические центры.

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"Сегодня" собрали для вас самые резонансные новости 16 июня.

Карантин в Украине продлили до лета

Кабинет министров на сегодняшнем заседании продлил действие карантина в Украине до 31 августа, несмотря на улучшение эпидемической ситуации и переход всей Украины в зеленую зону. Об этом заявил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер уточнил, что пока что отменят контроль самоизоляции украинцев через мобильное приложение.

По его словам, то, что все регионы страны сейчас находятся в зеленой зоне – это хорошая возможность для Минздрава провести ревизию системы здравоохранения, проанализировать слабые места и обеспечить готовность к потенциальной новой волне коронавируса.

В Киеве хотят реанимировать строительство небоскреба высотой в 160 метров

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Таким мог стать центр Киева. Проект небоскреба в 160 метров на Крещатике. Фото: скрин

Киевские активисты бьют тревогу: угроза сноса снова нависла над старинным зданием в самом центре Киева. Речь идет о доме на Грушевского, 4-б, на нечетной части Крещатика. По информации активистов, собственники здания хотят реанимировать проект строительства на его месте небоскреба высотой в 160 метров, на 48 этажей.

В мае этого года Киевсовет согласовал на земельной комиссии вопрос о передаче компании ООО "Грааль" земельного участка под этим домом. Но проект огромного высотного здания в 48 этажей жестко раскритиковали киевляне и активисты. И вот, спустя много лет, представители компании снова заговорили об активизации работ в центре Киева – они пытаются получить в собственность землю под зданием на Грушевского, 4-б.

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Фото: facebook.com/korob.anton

Дому на Грушевского, 4-б, – почти 140 лет. Трехэтажное здание было возведено в 1883 году. Активисты утверждают, что дом построен по проекту известного архитектора Владимира Николаева, при участии еще четырех киевских зодчих.

Резиденции для чиновников превратят в туристические центры

В Украине открывают ранее закрытые резиденции для чиновников высокого ранга – Залесье, остров Бирючий и Конча-Заспу. До этого простые смертные не имели ни малейшей возможности там отдохнуть. По словам замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, ранее в эти зоны могли попасть только чиновники, сейчас их собираются превратить в самые современные туристические центры.

Планируется восстановить инфраструктуру, построить летние домики, где смогут переночевать отдыхающие; сделать комплекс бассейнов. Кроме того, будут активно развиваться туристические маршруты.

Прощание с Григорием Чапкисом

Реклама Легендарный танец Григория Чапкиса / Фото: Скриншот из YouTube

Церемония прощания со знаменитым украинским хореографом Григорием Чапкисом, который ушел из жизни 13 июня в возрасте 91 года, пройдет 18 июня. Прощание состоится в Национальной филармонии Украины, которая находится на Владимирском спуске, 2, в Киеве.

В конце 2020 года Григорий Чапкис перенес двустороннее воспаление легких, после которого у него начались осложнения и несколько раз хореографа повторно госпитализировали. Тогда он жаловался, что ему тяжело дышать и ходить и "сковывало" ноги и спину.

За более чем 25 лет работы в танцевальном ансамбле Вирского Григорий Чапкис участвовал почти во всех постановках и принял участие в 70 гастролях. Так он познакомился со знаменитыми историческими личностями, как, например, Фидель Кастро, Сальвадор Дали и Мао Цзэдун.

Ранее сообщалось, что прощание с Григорием Николаевичем пройдет 18 июня в Клубе Кабинета министров.