Все говорят. Ребенок разбился за рулем BMW и поддельное сливочное масло – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 2 июля, украинцы обсуждали убийство дочерью матери под Киевом и ДТП с 11-летним мальчиком – он был за рулем BMW. "Сегодня" собрали самые резонансные новости.

Патрульный сбил подростка на переходе

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В Херсоне нетрезвый патрульный сбил пешехода на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Прохожие вызвали скорую помощь. Три часа медики пытались реанимировать парня, но от травм 17-летний Дмитрий Проц умер.

Автомобиль BMW на большой скорости сбил Дмитрия на "зебре", когда он переходил дорогу. Все произошло на глазах у прохожих. Они же и вызвали скорую. А автомобиль остановился. Сначала с него исчезли номерные знаки с машины, а потом исчез и сам автомобиль.

11-летний мальчик разбился за рулем BMW

Во Львовской области в ДТП погиб 11-летний мальчик, который был за рулем BMW. Ребенок не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет.

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Управлять транспортным средством ребенку позволил отец – 35-летний житель села Рясное-Русское, который также был в автомобиле. Кроме того, в салоне BMW находился 23-летний владелец авто, житель того же села. Оба взрослых были в нетрезвом состоянии.

В Киевской области дочь убила собственную мать

В селе Бугаевка дочь убила собственную мать и закопала во дворе дома. Об исчезновении женщины в полицию сообщила ее старшая дочь.

Накануне исчезновения женщина вместе с беременной младшей дочерью отдыхала у соседей и употребляла спиртное. Когда они вернулась, девушка толкнула мать и пошла спать, а на утро обнаружила ее мертвой. Девушка испугалась и похоронила мать на территории домовладения, где правоохранители и обнаружили тело хозяйки.

Сливочное масло

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Более половины сливочного масла, которое продают в Украине, – фальсификат. Об этом свидетельствуют данные свежего исследования центра ТЕСТ. Больше риска наткнуться на подделку на базарах и в маленьких магазинах.

Оказалось, что для производства 200 граммов масла необходимо 4 литра молока. А это значит, что в среднем стоимость пачки составляет 50 и более гривен. Дешевле настоящее масло стоить просто не может.

Парад ко Дню Независимости

В Киеве началась подготовка к параду ко Дню Независимости, на котором женщины-военнослужащие будут маршировать на каблуках. В Сети уже подняли шум по этому поводу. Подобная идея не понравилась пользователям Сети. Они пишут, что это превращает военный парад в "фарс" и противоречит ценностям НАТО.

В Верховный Раде возмутились, что девушек-военнослужащих хотят отправить на военный парад в День Независимости маршировать на каблуках. Депутаты призывают провести служебное расследование, а министру обороны Андрею Тарану принесли женские туфли на каблуках.

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