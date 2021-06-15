Все говорят. Вирастюк, депутатские обеды и вакцинация – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Персонал одного из столичных спортклубов оказался не готов к тому, что их клиенту потребуется первая медицинская помощь

Самый сильный человек Украины стал нардепом под крики "Ганьба!", а в самой Раде сегодня запеканка на ужин. Сайт "Сегодня" собрал для вас самые резонансные новости за этот день.

Что едят слуги украинского народа

Обед Шевченко. Фото: t.me/evgeniishevchenko

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Народный депутат Евгений Шевченко, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа", сфотографировал свой обед в парламентской столовой и опубликовал в своем же Telegram-канале.

"Так выглядит обед настоящего слуги украинского народа", – написал нардеп.

Сегодня бог послал народному избраннику на обед спаржу, неопознанное филе – ни рыба ни мясо, стакан черного чая и творожную запеканку со сметаной. Казалось бы, ничего экстраординарного. Но Шевченко показал также выбор ассортимента в парламентской столовой – выбор блюд оказался довольно приличным.

В киевском спортзале на беговой дорожке умер мужчина: персонал "растерялся" и не смог оказать первую помощь

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В одном из столичных спортклубов на проспекте Правды мужчина умер прямо во время занятий на беговой дорожке. Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в полиции Киева, погибший был 1980 года рождения.

"Мужчина занимался спортом, бегал на беговой дорожке. Ему стало плохо во время бега, он упал. Его пытались реанимировать, но было уже поздно. Тело отправлено на экспертизу. Когда получим результаты, станет понятно, от чего именно умер мужчина", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Подольского района.

Пользователи социальных сетей сообщают, что скорая ехала на место происшествия 20 минут, а персонал клуба вел себя растерянно, когда нужно было действовать молниеносно.

Василий Вирастюк стал слугой народа под крики "Ганьба!"

На сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады самый сильный человек Украины Василий Вирастюк принял присягу народного депутата и присоединился к фракции "Слуга народа".

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Глава парламента Дмитрий Разумков напомнил, что 9 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Вирастюка народным депутатом Украины после того, как он победил на довыборах в Раду в 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Несмотря на то, что депутаты от СН встретили появление Вирастюка аплодисментами, во время принятия присяги из зала доносились крики "Ганьба!". Но великану это не испортило хорошего настроения – в какой-то момент Вирастюка даже рассмешили крики недоброжелателей.

Возле границ Украины стоит почти 100-тысячная армия РФ

Россия отвела лишь небольшую часть войск от Украины – вблизи наших границ и на оккупированных территориях остается почти 100-тысячная армия РФ. Об этом заявил на совместной с главой ОБСЕ Анн Линде пресс-конференции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я проинформировал свою коллегу, что, несмотря на громкие заявления, реального отвода Россией войск от наших границ не происходит. По нашим оценкам, из чуть более 100 тыс. российских военных, которые были сосредоточены на границе Украины и оккупированных территориях Украины, на момент заявлений о прекращении этих якобы учений, сейчас, спустя более чем месяц, отведено не более 12 тысяч российских военных… Угроза остается актуальной", – сообщил Кулеба.

В Раде начали массово вакцинировать депутатов

Вакцинация в Украине добралась и до Верховной Рады – прививку препаратом Pfizer получили уже несколько десятков народных избранников. Внефракционный нардеп Евгений Шевченко опубликовал в Telegram видео из кулуаров парламента, где депутатов записывают на вакцинацию. Ему сообщили, что привиться самой известной в мире вакциной может любой желающий депутат – такой возможностью уже воспользовались 42 парламентария.

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Согласно официальному документу аппарата Верховной Рады, который обнародовал в своем Telegram- канале политолог Тарас Березовец, вакцинация нардепов, которые изъявили желания получить прививку от коронавируса, будет проходить с 15 по 18 июня с использованием вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса