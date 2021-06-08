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  1. Последние новости Украины

Все говорят. Шева ответил на истерию в РФ из-за формы и украинских военных жестко оскорбили – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

8 июня 2021 19:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

Шевченко не стал церемониться с россиянами по поводу новой формы нашей сборной, бьюти-мастер Ковалева оскорбила военных

Сегодня обсуждают слова Шевченко, оскорбления в адрес военных и стриптиз в РФ

Сегодня обсуждают слова Шевченко, оскорбления в адрес военных и стриптиз в РФ

Во вторник, 8 июня, самыми обсуждаемыми темами у украинцев стали ответ Андрея Шевченко на российскую истерику, оскорбления в адрес украинских военных, секс-скандал в РФ и непогода в Харькове и Херсоне.

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"Сегодня" собрали самые резонансные новости 8 июня.

Шева прокомментировал истерику России на форму сборной Украины

Шеве реакция РФ безразлична

Шеве реакция РФ безразлична / Фото: Reuters, Facebook

Главный тренер украинской национальной команды Андрей Шевченко прокомментировал истерию в РФ по поводу Крыма и "Слава Украине!" на нашей форме.

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"Меня реакция России на нашу форму вообще не интересует. Меня интересует реакция украинских болельщиков. А им новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен", – сказал он.

Оскорбления в адрес украинских военных

Яна Ковалева и скандал с военными. Коллаж "Сегодня"

Яна Ковалева и скандал с военными. Коллаж "Сегодня"

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На улице дождь

Бьюти-мастер из Чугуева Яна Ковалева записала шокирующие видео с оскорблениями в адрес украинских военных. Она обозвала их "тварями" и обдолбанными, а потом разместила новое видео с извинениями.

Секс-скандал в России

Учительница закрутила роман с 15-летним школьником. Скриншот
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Учительница закрутила роман с 15-летним школьником. Скриншот

В Новосибирской области России девятиклассник закрутил роман с 32-летней учительницей английского языка. Когда женщина послала ему видео со своим стриптизом, ученик разослал его друзьям. Вскоре ролик разлетелся по Сети.

Мощный ливень затопил Херсон и Харьков

Харьков превратился в Венецию. Фото: коллаж "Сегодня"

Харьков превратился в Венецию. Фото: коллаж "Сегодня"

Непогода обрушилась на Харьков и Херсон. Из-за проливного ливня многие улицы в этих городах превратились в реки.

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