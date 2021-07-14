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Все говорят. Штурм Рады ветеранами-силовиками и троллинг Авакова от Богдана – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

14 июля 2021 22:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Какие громкие события случились в Украине 14 июля

Ветераны пришли под Раду, Богдан шутит, на крышу авто положили голову коровы. Коллаж: "Сегодня"

Ветераны пришли под Раду, Богдан шутит, на крышу авто положили голову коровы. Коллаж: "Сегодня"

14 июля украинцы обсуждали штурм Верховной Рады ветеранами-силовиками, троллинг Богдана по поводу отставки Авакова и коровью голову на крыше автомобиля.

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Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости среды.

Штурм Рады ветеранами-силовиками

Столкновения митингующих и силовиков под парламентом. Фото: Мария Асмолова

Столкновения митингующих и силовиков под парламентом. Фото: Мария Асмолова / Фото: Сегодня

Под Верховной Радой прошла всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур. Они требовали неотложного перерасчета пенсий. В какой-то момент митингующие пошли на штурм Рады, но их остановили правоохранители.

Троллинг Богдана по поводу Авакова

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Андрей Богдан и Арсен Аваков. Коллаж "Сегодня"

Андрей Богдан и Арсен Аваков. Коллаж "Сегодня"

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан пошутил об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Его внимание привлекла подпись главы МВД в заявлении "Честь имею". К посту в соцсетях он добавил фото с собственной расшифровкой этой фразы.

Фото со страницы Андрея Богдана

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Коровья голова на крыше авто

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Иномарку изуродовали неизвестные. Фото: коллаж "Сегодня"

Иномарку изуродовали неизвестные. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве неизвестные поглумились над припаркованным автомобилем – они не только разбили в нем стекла, а и еще на крышу поставили голову коровы.

ЕС открывает границы для украинцев

Ограничение на поездки снимается для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Ограничение на поездки снимается для украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

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Послы стран Европейского Союза одобрили обновленный список стран, для которых отменяются связанные с пандемией коронавируса ограничения на поездки. В этот список попала и Украина.

Драка полицейских с водителем

Копы подрались с водителем. Коллаж "Сегодня"

Копы подрались с водителем. Коллаж "Сегодня"

В Одессе правоохранители подрались с водителем из-за того, что он отказался платить штраф за неправильную парковку.

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