Все говорят. Смерть Марчука и повышение пенсий от Шмыгаля – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Больше всего украинцы обсуждали олимпийское "серебро" и лесные пожары в Греции

5 августа все обсуждали пожары в Греции и смерть Марчука. Фото Reuters/Газета Час

В четверг, 5 августа, украинцы обсуждали накопительное повышение пенсий, лесные пожары в Греции, а также серебрянную медаль каратистки Анжелики Терлюги.

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Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости дня.

Терлюга завоевала "серебро" для Украины

Украинская каратистка Анжелика Терлюга не смогла завоевать золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 55 кг. В финале Олимпиады-2020 украинка уступила Ивет Горановой из Болгарии. Она завоевала серебрянную медаль для Украины.

Украинцам могут повысить пенсии

Пенсии украинцев можно повысить в два раза благодаря введению накопительной пенсионной системы, которая будет работать в дополнение к существующей солидарной.

В возрасте 80 лет умер Евгений Марчук

"Кит" украинской политики, бывший глава СНБО, СБУ, Минобороны и экс-премьер-министр Евгений Марчук умер в возрасте 80 лет в результате остановки сердца. Мы вспоминаем его самые яркие высказывания об Украине, войне с Россией и чего он ждал в нашей стране в ближайшие 10 лет.

Пожары в Греции

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В условиях сильнейшей за последние 30 лет жары лесные пожары охватили пригороды греческой столицы. В ночь на среду несколько сотен людей вынуждены были бежать от огня, который распространялся за считанные минуты. Сейчас власти заявили, что контролируют ситуацию. Однако местным жителям рекомендовано не выходить на улицы, поскольку небо закрыто плотным дымом от пожаров.

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