Все говорят. Суд по делу Кернеса и хаос в аэропорту Кабула – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Пока в Украине выясняют подробности дела Кернеса и гибели мэра Кривого Рога, в Афганистане начался хаос во время эвакуации

16 августа украинцы обсуждали новости нашей страны и Афганистана. Коллаж "Сегодня"

16 августа украинцы больше всего обсуждали новые подробности смерти мэра Кривого Рога, ситуацию в Афганистане и билеты на "запасные" полки в плацкартах "Укзализныци".

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"Сегодня" собрали самые резонансные новости дня.

Дело Кернеса – суд допросил мастера маникюра бывшего мэра

Татьяна Авдеенко рассказала, что слышала во время работы с Кернесом. Коллаж "Сегодня"

Киевский районный суд Полтавы 16 августа продолжил допрос свидетелей в деле против бывшего харьковского мэра Геннадия Кернеса. Судьи допросили мастера маникюра и педикюра экс-главы города Татьяну Авдеенко.

Она рассказала, что видела, что он приехал с охранниками, которые тоже фигурируют в деле, – Виталием Блинником и Евгеном Смицким. При этом приказов "кого похитить, кого-то побить, кого доставить к нему в "Националь" – не слышала.

Что происходит в Афганистане

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В Афганистане боевики движения "Талибан" после того, как заняли столицу Кабул, объявили о воссоздании т. н. Исламского Эмирата Афганистан. Тем временем практически все афганские телеканалы перешли на трансляцию Корана или новостей о действиях движения "Талибан".

А в аэропорту Кабула продолжается хаос – афганцы всеми способами пытаются покинуть страну. Людидаже цеплялись на шасси взлетающего американского самолета, после чего падали с большой высоты, когда он был уже в воздухе.

Когда спадет жара в Украине

В ближайшие дни в Украине изменится погода – сильная жара начнет отступать. В западные области 17 августа придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха – жара ослабнет до 23-28 градусов.

Новые подробности гибели мэра Кривого Рога

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В Сеть слили видео с камер наблюдения из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Записи показали, как чиновник много курил и ходил по комнате с телефоном и ружьем.

Полиция отрабатывает три версии гибели мэра:

убийство;

самоубийство;

он мог случайно застрелиться из-за неосторожного обращения с оружием.

В Кирилловке собирают "урожай" медуз

В Кирилловке чистят пляжи от медуз. Фото: коллаж "Сегодня"

В куррортную Кирилловку Запорожской области снова вернулись медузы. С 6:00 утра на коммунальном пляже приступили к их сбору. Медуз грузили на трактор и вывозили с пляжа.