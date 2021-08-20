Все говорят. Новые туфли курсанток и смертельное ДТП под Запорожьем – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

В Украине продолжается подготовка к годовщине независимости страны, однако без неудач не обошлось

Больше всего украинцы обсуждают организацию Дня Независимости. Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 20 августа, украинцы больше всего обсуждают, как мошенники крадут деньги через Приват24, парад ко Дню Независимости и новые туфли для курсанток.

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Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости дня.

Как мошенники крадут деньги через Приват24?

В Украине мошенники придумывают новые способы обмана. Коллаж: "Сегодня"

Взлом аккаунта. Мошенники подбрирают пароль, если чужой смартфон оказался в их руках. Ведь для незаконного доступа к Приват24 они могут зайти в интернет-банкинг, сменив пароль входа. Звонки. Мошенники звонят жертвам и говорят, что аккаунт в Приват 24 под угрозой взлома. Они просят перевести деньги на "резервный аккаунт", а потом требуют данные для входа. Фишинг. Мошенники создают идентичный сайт, а когда в него заходят пользователи, воруют их данные.

Все самолеты, которые пролетят над парадом ко Дню Независимости – в одном фото

Все самолеты, которые сможем увидеть на параде. Фото: Минобороны

52 украинских самолета и вертолета примут участие в параде ко Дню Независимости 24 августа. Среди них будет и крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія". Он пролетит над Крещатиком и будет замыкать воздушную колонну авиации.

В Херсоне на припаркованный Lexus упал гигантский флагшток

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В результате падения никто не пострадал, а машина сильно повреждена / Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсоне на набережной упал флагшток, который утром 20 августа устанавливали ко Дню независимости. Он повредил припаркованный автомобиль Lexus, принадлежавший местному чиновнику. В результате падения никто не пострадал.

На репетиции парада девушки-курсантки прошлись в новых туфлях

Колона военных на Крещатике. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 20 августа прошла репетиция парада ко Дню Независимости Украины. Военные довольны новой обувью, в которой маршируют сейчас на Крещатике. Сегодня все они были одеты в полевую форму, но на параде будет парадная.

ДТП с детьми под Запорожьем

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Фото: Светлана Леоненко, "Сегодня"

В Запорожской области произошла смертельная авария, в которой погибли пять человек – из них трое детей.

30-летний водитель автомобиля Opel Astra выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes. В последнем находились пятеро человек. Авто слетело в кювет, перевернулось, загорелось, все пятеро человек, включая детей – погибли в огне.