Все говорят. Умер режиссер Владимир Меньшов, а мощный потоп добрался до Сочи – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

5 июля стало известно о смерти Меньшова, а катастрофа в Крыму разрушила дома
Украинский телеканал "Дом" показал изображение "российского" Крыма, а Папу Римского прооперировали – "Сегодня" собрали самые резонансные новости.
Мощный потоп добрался до Сочи
На нескольких реках критически поднялся уровень воды, жителей предупреждают об эвакуации. Река Хорота вышла из берегов. Также критический уровень воды в реке Мацеста. Жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации. Днем в городе звучали сирены, вода заливала улицы, дороги и жилые дома. Затопило первый этаж городской больницы.
July 5, 2021
Более 130 нардепов пропустили работу в Раде в июне
Только 291 народный депутат (68% состава Верховной Рады) участвовал во всех пленарных заседаниях в июне (11), хотя бы раз прогуливал 131 народный депутат.
Шесть человек не были зарегистрированы ни на одном заседании:
- Виктор Медведчук;
- Тарас Козак;
- Вадим Столар;
- Леся Василенко;
- Степан Ивахив;
- Олесь Довгий.
В Украине 174 компаниям заблокировали активы
Юридическим лицам-фигурантам, которые оказались под санкциями СНБО, заблокировали активы. У 20 предприятий под санкциями забрали разрешение на брокерскую деятельность, еще у пяти – на использование таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки.
Украинский телеканал показал карту России с Крымом
Украинский телеканал "Дом" во время передачи "Русский дневник" показал изображение "российского" Крыма в качестве заставки к одному из выпусков программы. Руководство канала уже объявило о внутреннем расследовании и обратилось за помощью в Службу безопасности Украины.
Папу Римского прооперировали
Хирургическое вмешательство было плановым – из-за болезни кишечника. За несколько часов до госпитализации Франциск прочитал традиционную проповедь. Сообщил верующим о своих грядущих поездках в Венгрию и Словению. Операцию проводила медицинская группа из 10 специалистов – выписать его планируют 9 июля.
Умер режиссер Владимир Меньшов
На 82-м году жизни скончался знаменитый актер и оскароносный режиссер Владимир Меньшов. Он скончался от последствий коронавирусной инфекции. У Владимира Меньшова была двухсторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности. Родственники режиссера вызвали скорую утром 22 июня.