Все говорят. Зеленский в слезах, а Порошенко в зеленке – топ-новости за СЕГОДНЯ

Во вторник, 24 августа, Украина отмечала 30-летие Независимости. Президент Украины Владимир Зеленский прослезился во время военного парада, а лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко облили зеленкой. Также в Киеве прошел Марш защитников Украины.
Сайт "Сегодня" собрал для вас самые резонансные события уходящего дня.
Слеза Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прослезился во время военного парада ко Дню Независимости Украины – его умилила встреча маленькой девочки с военным.
Девочка пробежала по Крещатику с букетом полевых цветов, она направлялась к военному, которого крепко обняла. Вероятно, это была дочка военного.
На видео с места видно, что это умилило президента и он пустил слезу. Операторы успели поймать момент, когда Зеленский стряхивал слезу, а потом и крупным кадром можно увидеть слезы в глазах главы государства.
Порошенко в зеленке
Пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к Кабмину.
Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемого.
Предложение руки и сердца
Военнослужащий сделал своей девушке-коллеге предложение руки и сердца прямо во время репетиции парада ко Дню Независимости Украины на Крещатике. Она ответила взаимностью.
На ролике видно, как парень опустился на одно колено с букетом цветов. Вокруг все аплодировали и кричали "горько".
Скорее всего, она сказала ему "да", так как после последовал жаркий поцелуй
Марш защитников Украины
В Киеве ветераны войны на Донбассе, их семьи и волонтеры вышли на Марш защитников Украины.
Участники марша скандировали "Слава Україні", "Героям Слава", "Україна понад усе" и "Путин – х**ло".
Марш проходил в сопровождении правоохранителей. Люди, собравшиеся на тротуарах вдоль движения колонн, выкрикивали "Дякуємо!".
Где Кравчук? Первый президент Украины не пришел на парад
Во вторник, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 30-й годовщиной Независимости Украины. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на параде.
На торжественном мероприятии также присутствовали второй президент независимой Украины Леонид Кучма, третий президент Виктор Ющенко и пятый президент Петр Порошенко. При этом многие украинцы обратили внимание, что на параде не было первого президента страны Леонида Кравчука. На сайте бывшего главы государства и на его страницах в соцсетях также отсутствуют поздравления граждан с государственным праздником.
Вероятно, состояние здоровья первого президента не позволило ему присутствовать на торжестве и публиковать поздравления в информационном пространстве. В пресс-службе политика его отсутствие на параде не прокомментировали.