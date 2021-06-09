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Все говорят. Жуткое ДТП в Херсонской области и украинкам могут уменьшить пенсионный возраст– самые резонансные новости СЕГОДНЯ

9 июня 2021 19:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

В жутком ДТП в Херсонской области погибла почти вся семья, украинкам с детьми могут уменьшить пенсионный возраст

Что украинцы обсуждают сегодня

Что украинцы обсуждают сегодня

В среду, 9 июня, самыми обсуждаемыми темами у украинцев стали ДТП в Херсонской области, уменьшение пенсионного возраста, взрыв гранаты в Харькове и ответ ветеранов АТО Яковлевой.

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"Сегодня" собрали самые резонансные новости 9 июня.

Жуткое ДТП в Херсонской области

Жмутский с супругой и дочерью. Коллаж "Сегодня"

Жмутский с супругой и дочерью. Коллаж "Сегодня"

В жутком ДТП в Херсонской области погиб член "Свободы" Эдуард Жмутский, его супруга и их младшая дочь. Старшая дочь сейчас в коме.

Уменьшение пенсионного возраста

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Украинкам хотят уменьшать пенсионный возраст за каждого ребенка.

Взрыв гранаты в Харькове

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУНП

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУНП

В Харькове мужчина из-за конфликта бросил в компанию парней гранату РГД-5. От взрыва гранаты пострадали пять человек, от 16 до 33 лет.

Ответ ветеранов АТО на оскорбления Ковалевой

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Ветераны АТО ответили на оскорбления бьюти-мастера Яны Ковалевой из Чугуева в адрес украинских военных. Они считают, за такие высказывания нужно нести ответственность.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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