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Все на пляж – выходные будут жаркими: синоптик дала "горячий" прогноз

9 июля 2021 14:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Над Украиной сейчас хозяйничает антициклон, который прогнал дожди и усилил жару

Погода будет пляжной

Погода будет пляжной / Фото: Сегодня

В ближайшие дни в Украине будет жара. В субботу и воскресенье дожди могут пройти лишь в западных областях. Температура воздухе будет до +33 – так что все на пляж.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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На выходных Украина будет находиться в горячем воздухе, ожидается 29-33 градуса.

Осадков в Украине благодаря антициклону почти не будет (карта), только на крайнем западе близость атмосферного фронта принесет кратковременные локальные грозовые дожди.

В Киеве суббота и воскресенье ожидаются сухими и жаркими. Температура воздуха в течение дня составит 30-32 градуса.

"Ближайший дождь в столице возможен на Петра и Павла, 12 июля. Однако жара в Украине все равно будет продолжаться. Ориентировочно, она еще побудет всю следующую неделю. Ослабление жары возможно с 18-19 июля, будет распространяться свежесть сначала из западных областей Украины. Однако на востоке горячая погода будет продолжаться", – написала Диденко.

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Суббота

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Воскресенье

Как мы сообщали, недавно сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

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А в Полтаве появились "горячие" синоптики. Смотрите в нашем сюжете о парнях с голым торсом, которые рассказывают о погоде полтавчанам:

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