Все на юг! Дождливый прогноз на 27 мая (карта)

На всей территории страны сохранится небольшая облачность, но если в части областей продолжатся дожди, то на юге наконец будет сухо и жарко

В четверг, 27 мая, половину Украины продолжат заливать дожди, в основном грозовые, но на юге наконец востановилась сухая и жаркая погода, там температура почти достигнет 30 градусов.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Холодно в этот майский четврг не будет нигде, минимальная температура, на западе, составит 21-23 градуса. На севере и в центре будет еще теплее – от 22 до 26 градусов, но в Киевской и Черниговской области снова обещают грозы.

Также грозовые ливни продолжатся в Тернопольской и Черновицкой области и перекинутся на Хмельницкую. А вот на юге и востоке будет жарко и сухо – температура от 25 до 27 градусов.

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В столице Украины снова ожидается гроза, температура от 22 до 24 градусов.

Напомним, синоптики обещают после дождливого и теплого мая адскую жару под 40 градусов в июне, будут и дожди.

Как сообщали новости "Сегодня", до конца мая погода в Украине особо не изменится – дожди, грозы и достаточно тепло. Но вот на последние выходные месяца небесная канцелярия приготовила сюрпризы.