Українська
$ 26,94
31,9
  1. Последние новости Украины

"Все наши победы впереди": Олег Ляшко обратился к сторонникам (видео)

8 августа 2021 11:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Лидер "Радикальной партии" поздравил с 10-летием партии ее сторонников и единомышленников

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко / Фото: instagram.com/liashko

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в день 10-летия партии обратился к единомышленникам и своим сторонникам.

Реклама

В Facebook он напомнил, что ровно 10 лет назад была восстановлена, основанная еще Иваном Франко, "Радикальная партия".

"Я поздравляю всех своих десятки тысяч членов партии. Единомышленников, сторонников, всех тех, кто поддерживает нас, разделяет наши взгляды. Я поздравляю с этой знаменательной датой и в жизни партии, и в жизни Украины. Ведь без "Радикальной партии" уже невозможно представить Украину... Для меня "Радикальная партия" – как мой третий ребенок, которого я люблю, ценю и сделаю все, чтобы он был успешным. Все наши победы впереди", – сказал Ляшко.

Ранее в День отца сын лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александр, которому уже чуть больше годика, сделал свои первые шаги. 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской супругой Роситой Сайранен. Пара воспитывает также дочь Владиславу.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Нельзя злить Россию": секретарь СНБО рассказал, как Германия и Франция подставили УкраинуУкраина
Зеленский запретил продавать лекарства тем, кому нет 14 лет
Зеленский запретил продавать лекарства тем, кому нет 14 летУкраина
"Газпром" начал опустошать хранилища газа в ЕвропеЭкономика
Жара снова вытесняет похолодание и дожди: как изменится погода в воскресенье
Жара снова вытесняет похолодание и дожди: как изменится погода в воскресеньеУкраина
Доллар и евро сдали назад – официальный курс валют
Доллар и евро сдали назад – официальный курс валютФинансы
В Новой почте появилась еще одна услуга, которая защитит украинцев от мошенников
В Новой почте появилась еще одна услуга, которая защитит украинцев от мошенниковЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять