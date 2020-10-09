Українська
$ 28,28
33,28
  1. Последние новости Украины

Все страны-соседки Украины попали в "зеленый список". В Молдове ситуация хуже

9 октября, 17:42

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Почти все ближайшие страны уступают нам по распространению COVID-19

Украина обогнала все свои страны-соседки по показателю заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Уступает нам пока что только Молдова.

Реклама

Это следует из обновленного списка "красных" и "зеленых стран мира", который был опубликован 9 октября на сайте Министерства здравоохранения.

Из-за резкого скачка количества заболевших Украина (с 109,5 до 143,4 инфицированных на 100 тысяч населения за две недели) исключила из "красного списка" Венгрию (121,9). Также в "зеленом списке" находятся Беларусь (54,5), Польша (67,5), Россия (86,6), Румыния (134,7) и Словакия (136,1).

Еще остались в нем Австрия, Германия, Греция, Грузия, Египет, Индия, Италия, Канада, Словения, Турция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Япония.

В тренде
"Выходные будут теплыми": синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Таким образом, Молдова (261,2) оказалась единственной страной рядом с Украиной, по возвращению из которой придется отбывать 14 дней самоизоляции или делать тест на COVID-19. Аналогичные меры распространяются на другие страны в "красном списке" Чехию, Испанию, Черногорию, Нидерланды, Францию, Бельгию, Великобританию, США и другие.

Реклама

Напомним, что по состоянию на 9 октября в Украине зафиксировано 250 538 случаев инфицирования, включая 4779 летальных.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

туризм Молдова
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в Украине
Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в УкраинеУкраина
Раньше такого не было: Кравчук указал на важный момент саммита Украина-ЕС
Раньше такого не было: Кравчук указал на важный момент саммита Украина-ЕСПолитика
Эксперт: Бомбардировщики США
Эксперт: Бомбардировщики США "закрыли" небо над Украиной для авиации РФУкраина
В ВОЗ рассказали, где риск заразиться COVID-19 выше всего
В ВОЗ рассказали, где риск заразиться COVID-19 выше всегоУкраина
В Украине могут ввести
В Украине могут ввести "карантин выходного дня": что это значитУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять