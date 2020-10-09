Все страны-соседки Украины попали в "зеленый список". В Молдове ситуация хуже

Почти все ближайшие страны уступают нам по распространению COVID-19

Украина обогнала все свои страны-соседки по показателю заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Уступает нам пока что только Молдова.

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Это следует из обновленного списка "красных" и "зеленых стран мира", который был опубликован 9 октября на сайте Министерства здравоохранения.

Из-за резкого скачка количества заболевших Украина (с 109,5 до 143,4 инфицированных на 100 тысяч населения за две недели) исключила из "красного списка" Венгрию (121,9). Также в "зеленом списке" находятся Беларусь (54,5), Польша (67,5), Россия (86,6), Румыния (134,7) и Словакия (136,1).

Еще остались в нем Австрия, Германия, Греция, Грузия, Египет, Индия, Италия, Канада, Словения, Турция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Япония.

Таким образом, Молдова (261,2) оказалась единственной страной рядом с Украиной, по возвращению из которой придется отбывать 14 дней самоизоляции или делать тест на COVID-19. Аналогичные меры распространяются на другие страны в "красном списке" Чехию, Испанию, Черногорию, Нидерланды, Францию, Бельгию, Великобританию, США и другие.

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Напомним, что по состоянию на 9 октября в Украине зафиксировано 250 538 случаев инфицирования, включая 4779 летальных.

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