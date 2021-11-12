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Все таки не мажор. Мы узнали, кто устроил очередное ДТП в Харькове и чья машина

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
12 ноября, 16:28
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В правоохранительных органах опровергли родственную связь виновника ДТП с главой Харьковской районной администрации
Стало известно, кто сбил подростков в Харькове 11 ноября.
Стало известно, кто сбил подростков в Харькове 11 ноября. / Фото: Коллаж: Сегодня

Водителем Toyota Land Cruiser, который сбил двух подростков в Харькове, не был сыном местного чиновника Юрия Раины. Машиной управлял Дмитрий Лысенко 1987 года рождения. Ему же принадлежит автомобиль.

Об этом сообщили источники "Сегодня" в правоохранительных органах.

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Нам сказали, что родственность с чиновником не подтвердилась.

"Фамилия виновника – Лысенко. Машина принадлежит ему", – сообщили правоохранители.

Силовики добавили, что ДТП устроил "обычный наркоман".

Связь с главой Харьковской районной администрации

Ранее харьковские СМИ писали, что автомобиль Toyota Land Cruiser, который сбил двух подростков в центре Харькова, имеет отношение к главе Харьковской районной администрации Юрию Раине.

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Внедорожник якобы числится за предприятием "Агрофірма Колонтаїв". Фирма находится в селе Колонтаев Краснокутского района, который раньше возглавлял Раина.

Однако сам чиновник всякую связь отрицал. Сразу после ДТП на проспекте Науки корреспондент Newsroom связался с Юрием Раиной, который заявил, что "такого автомобиля у него нет, номер машины ему ни о чем не говорит и о ДТП в Харькове – ничего не известно".

Также СМИ писали, что ранее на Toyota Land Cruiser передвигался сын главы Харьковской РГА Иван Раина и даже опубликовали его фото рядом с этим авто.

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Подробности ДТП

Внедорожник сбил двоих подростков прямо на пешеходном переходе. Судя по видеозаписи регистратора, водитель даже не пытался затормозить и протащил одного из пострадавших через весь перекресток. В результате аварии травмы получили 13-летние мальчик и девочка.

Водитель был под наркотиками

По результатам экспертизы, водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения — под влиянием метадона.

Поскольку нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения, изменена квалификация по ч.2 ст.286 УКУ на ч.2 ст. 286-1 УКУ. Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Сейчас готовится уведомление о подозрении по ч.2 ст. 286-1 УКУ, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения.

Что известно о состоянии пострадавших?

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины крушения Виктор Забашта рассказал, что подростки получили ушибы, их травмы не угрожают жизни.

Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице.

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