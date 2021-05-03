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Все ушли на шашлыки? В Украине резко упала вакцинация

3 мая, 09:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Вакцинальная кампания в Украине идет очень медленными темпами. Более чем за два месяца нет и миллиона вакцинированных

В Украине продолжилось снижение количества вакцинаций. За прошедшие сутки, 2 мая, всего 177 человек получили прививку от коронавируса.

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Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Вместе с этими 177 вакцинированными на сегодняшний день уже 755 103 украинцам сделали прививки. В Киеве вакцинировали за сутки 95 человек.

Где 2 мая вакцинировали больше всего людей:

  • Днепропетровская область – 360;
  • Черкасская – 233;
  • Сумская – 231;
  • Донецкая – 202.

Где меньше всего:

В тренде
Все, что вы могли пропустить ночью, – итоги СЕГОДНЯ
  • Закарпатская область – 4;
  • Луганская – 28;
  • Хмельницкая – 30;
  • Ивано-Франковская – 38.
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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине после Пасхи снизилось количество новых больных COVID-19.

Также напомним, Украина получит еще 10 млн доз вакцины Pfizer.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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