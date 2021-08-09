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Всех не перевешаешь – Лукашенко о смерти белорусского оппозиционера Шишова

9 августа 2021 15:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Лукашенко потребовал у спецслужб Украины ответа, кто убил белорусского активиста Виталия Шишова

Справа на фото глава "Беларусского дома в Украине" Виталий Шишов, слева - белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Справа на фото глава "Беларусского дома в Украине" Виталий Шишов, слева - белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава "Беларусского дома в Украине" Виталий Шишов, которого нашли мертвым в парке Киева, был для Беларуси никем, но Украина должна расследовать его смерть и дать ответ, кто и как повесил гражданина Беларуси.

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Об этом он заявил на пресс-конференции 9 августа.

"Ну, вот как его фамилия – который повесился? – Шишов. Ну, вот слушайте, кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ну, ладно я президент – я мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале 3-4 человека только его и знали. Он для нас был ну просто никто", – сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, никто из Беларуси его не убивал.

"Ну, зачем? Элементарно. Повесили одного — завтра будет такой же другой. Всех же не перевешаешь, это глупость. Ну, зачем в Украине раздувать вот это все?", - сказал белорусский диктатор.

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Лукашенко заявил, что Шишов находился в Украине "и его поддерживали спецслужбы Украины", и "повесился или его повесили" на территории Украины, поэтому Украина должна расследовать его смерть и предоставить Беларуси "ответ, кто повесил и как повесил гражданина Беларуси".

Он добавил, что если обвиняют его, то пусть предоставят факты.

"Факты на стол! Когда был там Лукашенко? С какой веревкой он туда приехал? Зачем он его повесил? Что ж вы меня упрекаете? Убийцу нашли. Нам хватает и без Шишова с кем разбираться", – сказал Лукашенко.

Что известно о гибели Шишова

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Смерть белоруса Шишова в Киеве

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