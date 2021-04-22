Всемирный банк даст Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги

Деньги потратят на закупку оборудования для холодовых цепочек, говорит Светлана Шаталова

Международный банк реконструкции и развития, который является кредитным учреждением Всемирного банка, предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19, в частности на закупку вакцин.

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Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на замминистра здравоохранения Украины Светлану Шаталову.

По ее словам, в среду, 21 апреля, украинское правительство согласовало предложенное Минздравом соглашение о займе в рамках проекта экстренного реагирования на COVID-19 и вакцинации.

Шаталова рассказал, что документ предусматривает средства для закупки вакцины от COVID-19 на сумму около 840 млн грн.

"Дополнительно соглашением предусмотрены логистика, закупка оборудования для холодовых цепочек и секвенирования штаммов происхождения вируса, а также проведение тренингов по утилизации отходов. Около 900 млн грн получит общий фонд госбюджета за выполнение DLI-показателей", – добавила Шаталова.

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Напомним, переговоры о том, что Украина получит около 2,5 млрд гривен от Всемирного банка на закупку вакцин от коронавируса ведутся с декабря 2020 года.

Также напомним, Украина ведет переговоры о закупке вакцин против COVID-19 в рамках европейского механизма распределения вакцин. Обсуждают дополнительные 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Кроме того, Украина договаривается о поставке 5 млн доз вакцины от коронавируса из Объединенных Арабских Эмиратов.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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