"Всенародный опрос" Зеленского будет проводить общественная организация

В ближайшее время официально представят общественную организацию, которая будет заниматься "опросом Зеленского" для местных выборов.

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Об этом в эфире "Громадського радіо" заявила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Так, проводить опрос будет общественная организация. А Зеленский давал ориентиры и выбирал направления пяти вопросов "всенародного опроса".

"Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами", – говорит Кравчук.

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Стоит отметить, что по словам Евгении Кравчук, финансировать этот опрос будут меценаты.

"Есть много меценатов неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны. Средства будут украинского происхождения. Законодательно не закреплено это юридическое влияние, но решение в любом случае будет приниматься в парламенте. Юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект", – подытожила Кравчук.

Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября "всенародного опроса", на котором народу предложат ответить на пять вопросов.

У Зеленского уже объяснили первый вопрос ивторой вопрос – в Офисе президента уверены, что этот опрос поможет украинцам.

Видео: Владимир Зеленский

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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