Всеукраинская перепись: зачем, как и за сколько хотят пересчитать украинцев

Сайт "Сегодня" отвечает на 10 главных вопросов о "переучете" населения

В этом году исполнится 20 лет с тех пор, как в независимой Украине первый и последний раз провели перепись населения. Было это в декабре 2001 года – тогда в стране насчитали 48 млн 457 тыс. человек.

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Хотя ООН рекомендует проводить перепись не реже одного раза в 10 лет, один срок мы уже пропустили: в 2011 году. Официальная причина отказа от переписи – отсутствие средств в госбюджете.

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Новые сроки проведения переписи были назначены на 2021 год. Но из-за продолжающейся эпидемии их сдвинули на 2023 год. Обычно пересчет проводится в декабре, так как в это время самая низкая миграция населения как внутри страны, так и за ее пределами.

Сайт "Сегодня" подготовил ответы на 10 главных вопросов о необходимости и практической целесообразности переписи населения.

Зачем нужна перепись?

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Перепись – не только арифметический подсчет количества жителей страны. С этим хорошо справляются органы РАГС, ведущие учет родившихся и умерших.

При ее проведении также собирается ряд других важных для государства данных (см. следующий вопрос). Затем цифры можно сравнивать по регионам и населенным пунктам и таким образом обоснованно планировать государственную социальную и региональную политику на годы вперед.

Это касается, например, вопросов занятости населения, потребности в школах, детсадах, новых рабочих местах. Свежие результаты переписи станут полезными для бизнес-структур.

Понимание демографических тенденций позволит им правильно разработать бизнес-процессы и спланировать инвестиции. А еще перепись – единственный способ установить точное количество избирателей по регионам и трудовых мигрантов.

Что выясняют во время опроса граждан?

В Украине действует закон "О всеукраинской переписи населения", принятый еще в 2000 году.

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При подомовой переписи выясняют:

состав и родственные отношения членов домохозяйства;

пол;

возраст;

дату и место рождения каждого;

семейное положение;

этническое происхождение (национальность);

языковые признаки (родной язык);

гражданство;

образование;

источники средств существования;

занятость;

миграционная активность;

жилищные условия.

На данный момент этот перечень вопросов является исчерпывающим.

Как убедиться в легитимности переписчика?

Переписчик обязан представиться и предъявить удостоверение установленного образца. Если его поведение вызвало сомнения, можно либо связаться с местными органами власти, назвав им номер удостоверения и ФИО переписчика для подтверждения его полномочий, либо отказаться пускать в дом и отвечать на вопросы.

Нужно ли отвечать на все вопросы опросного листа и предъявлять подтверждающие документы?

Нет, так как опрос является обезличенным. Вся информация заносится в опросные листы со слов опрашиваемого. Можно отказаться отвечать на какие-либо вопросы.

Как самостоятельно подать информацию о себе для включения ее в переписные листы?

Планируется, что люди, имеющие цифровую электронную подпись, смогут самостоятельно пройти перепись онлайн, заполнив анкету в интернете. В конце анкеты будет числовой код, который надо назвать переписчику для подтверждения, что вы уже заполнили анкету.

Какая ответственность за отказ от участия в переписи?

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Закон не предусматривает какой-либо ответственности гражданина, лица без гражданства или нерезидента за отказ от участия в переписи.

Как будет проходить перепись на временно неконтролируемых территориях?

Речь идет как об ОРДЛО, так и об АР Крым. Перепись там возможна только при поддержке международных организаций, прежде всего Фонда ООН в сфере народонаселения.

Такие примеры были, например, в Афганистане. Специальные представители проводят независимую оценку населения. Их данные могут быть использованы в Украине. Но для этого нужно согласие как РФ (Крым), так и лидеров ОРДЛО. Пока этот вопрос не рассматривался.

Почему сейчас нельзя провести электронную перепись с учетом данных уже имеющихся в Украине реестров?

Два главных недостатка всех реестров – их неполнота и отсутствие единого идентификатора. То есть один и тот же человек при сравнении данных разных реестров нередко выглядит как два однофамильца.

Самый лучший на сегодня реестр – Единый демографический. Но он далеко не полный – в нем есть данные только о тех, кто имеет биометрический заграничный паспорт либо внутреннюю ID-карту.

Обладателей внутренних паспортов-книжечек в этом реестре нет, а их пока большинство. В некоторых реестрах нет географического распределения населения: известна численность, но неизвестно фактическое место проживания.

Эта проблема усугубилась с отменой института обязательной регистрации (прописки). Немало людей, которые нигде не зарегистрированы.

Влияют ли результаты переписи на рост соцстандартов?

Опосредованно влияют. Соцстандарты после переписи могут расти быстрее, чем сейчас. Причина в том, что у государства ограничен объем средств, выделяемых на повышение прожиточного минимума и других видов госпомощи.

Поэтому обычно цифры роста занижают, чтобы хватило денег в госбюджете. Если будет достоверно известен социальный срез населения, можно подсчитать более точно.

Во что обойдется государству проведение переписи?

"Переучет" населения стоит немало: расходы на планируемую на 2020 год перепись, которую "отменил" коронавирус, оценивались в 5,4 млрд грн (0,5% расходов госбюджета). Из них 60% составили расходы на зарплату переписчиков – из расчета 12 тыс. грн в месяц. Тогда это была средняя зарплата по стране.

Подробнее о планах властей, в частности, о формировании единого электронного реестра к 2030 году смотрите в сюжете

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