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Вслед за Львовом: Ивано-Франковск "отменил" выходные дни

14 ноября, 02:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Власти сделали субботу и воскресенье рабочими для ряда предприятий

Вслед за Львовом, который сделал субботу и воскресенье рабочими днями до конца ноября, Ивано-Франковск также решил таким способом обойти карантин выходного дня.

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Об этом заявили на заседании исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска.

Городская власть сделала субботу и воскресенье рабочими для таких предприятий:

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  • заведений общественного питания;
  • торгово-развлекательных центров;
  • субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания;
  • учреждений культуры;
  • спортивных залов;
  • фитнес-центров;
  • бассейнов и рынков.

Однако все учреждения должны обеспечить соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мер для предотвращения распространения коронавируса.

К слову, министр Кабмина Олег Немчинов отреагировал на бунты мэров, которые выступают против введения у себя карантина. Он заявил, что городские власти не имеют полномочий отменять ограничения.

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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Ивано-Франковск карантин коронавирус
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