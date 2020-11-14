Вслед за Львовом: Ивано-Франковск "отменил" выходные дни

Власти сделали субботу и воскресенье рабочими для ряда предприятий

Вслед за Львовом, который сделал субботу и воскресенье рабочими днями до конца ноября, Ивано-Франковск также решил таким способом обойти карантин выходного дня.

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Об этом заявили на заседании исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска.

Городская власть сделала субботу и воскресенье рабочими для таких предприятий:

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заведений общественного питания;

торгово-развлекательных центров;

субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания;

учреждений культуры;

спортивных залов;

фитнес-центров;

бассейнов и рынков.

Однако все учреждения должны обеспечить соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мер для предотвращения распространения коронавируса.

К слову, министр Кабмина Олег Немчинов отреагировал на бунты мэров, которые выступают против введения у себя карантина. Он заявил, что городские власти не имеют полномочий отменять ограничения.

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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