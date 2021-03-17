Всплеск COVID начнется уже 18 марта – Киев может закрыться, будет ли локдаун по всей Украине

Опять заговорили о локдауне по всей стране. Оптимизм, связанный с началом вакцинации, улетучился. Теперь видно, что вакцинация не успевает за скоростью распространения новой волны эпидемии.
Неужели будет новый локдаун? Такая вероятность есть. Впрочем, есть и некоторые прогнозы от ученых, которые вызывают оптимизм. О них позже. Начнем с плохих новостей.
17 марта было 11 833 заболевших. Начиная с 14 февраля число заболевших в Украине начало стремительно расти, достигнув в марте максимальных значений за весь 2021 год.
Пик второй волны эпидемии был в конце ноября – 15-17 тыс. заболевших в день. Этот "рекорд" пока не побит. Но 12-13 марта количество заболевших было уже больше 13 тыс. То есть к рекорду мы близки.
И, вероятно, побьем его уже 18 марта. По прогнозам НАН Украины, нас буквально завтра ожидает стремительный скачок по новым случаям, тяжелым больным и летальным исходам.
Особенности третьей волны
Настораживает, что смертность от COVID-2019 в марте растет быстрее, чем в прошлом году. И хотя количество заболевших пока не догнало показатели ноября 2020, по смертности данные уже сравнялись.
Вероятно это связано с тем, что вирус мутировал, и в Украине гуляют новые, более агрессивные штаммы. У больных медики замечают новые симптомы, не являющиеся типичными для COVID-19. Например, это тошнота и диарея. Чаще стали болеть молодые люди от 30 лет. Участились случаи обострения болезни, поэтому и на выздоровление требуется больше времени.
Показательно и то, что растет количество тяжелых случаев. На этот факт еще в январе обратила внимание врач-инфекционист Ольга Голубовская.
"В стационарах появляется непомерно большое количество тяжелых, "зависших" пациентов в возрасте 50-65 лет, трудно поддающихся терапии, с частыми тромбоэмболическими событиями", – сообщила Голубовская.
Как следствие, в клиниках уже заполнено больше половины мест для коронавирусных больных. Причем рост стремительный. Так, по данным Кабмина, 1072 пациента находились на аппаратах ИВЛ.
Премьер неохотно намекает на локдаун
Премьер-министр Денис Шмыгаль 17 марта заговорил о вероятности локдауна. Но пока он осторожен.
"Если красный уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены вводить усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины", – заявил Шмыгаль на заседании Кабмина.
Стоит отметить, что еще в январе Шмыгаль был уверен, что в третий раз закрывать страну нет оснований. Теперь уверенности поубавилось.
"Сегодня" знают, почему премьер-министр говорит не особо настойчиво. У него имеются прогнозы ученых, которые показывают – возможно, мы прямо сейчас где-то возле пика новой волны, а дальше дело снова может пойти на спад. Хотя это лишь вероятность, а пока не конкретика.
Коронавирус идет на восток – кто еще окажется в красной зоне
"У нас на сегодняшний день есть четыре области в стране, которые находятся на красном уровне эпидемиологической опасности. Также напряженная ситуация в городе Киев, который может попасть решением соответствующей центральной комиссии ТЭБ и ЧС в красный уровень, как только будут превышены показатели и будут для этого основания", – заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в комментарии для телеканала "Украина 24".
Тут, наверное, требуются некоторые уточнения. Сейчас в красной зоне находятся четыре области:
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Черновицкая
- Житомирская
Причем, как отмечают медики, карантинные ограничения в этих областях принесли эффект. Так, в Ивано-Франковской области пик заболевания, вероятно, пройден, и есть тенденция к спаду. Беда в том, что коронавирус из красных областей мигрирует на восток. По прогнозам Степанова, в красную зону в ближайшие дни могут попасть:
- Винницкая область
- Львовская область
- город Киев
Выяснилось даже, что Степанов уже советовал властям Львовской области не ждать объявления красного уровня. Регион готов, чтобы закрыться на карантин.
Закроют ли столицу
В Киеве ситуация тут сложная. Столица может закрыться в ближайшие дни. Мэр Виталий Кличко уже заговорил об этом:
"Последние недели мы видим увеличение количества заболеваний. Если после локдауна у нас были сотни заболевших в сутки, то сейчас ситуация осложняется с каждым днем. Например, вчера 1000 человек заболели, сегодня почти 1200. Увеличилось количество госпитализированных, вирус мутирует, становится агрессивнее. Только вчера были госпитализированы 700 человек. Сейчас в больницах находятся 3700 больных. В целом количество мест в больницах – 4500", – заявил Кличко.
Но локдаун в Киеве – вопрос все-таки политический. Очевидно, что до крайнего предела его будут оттягивать. А по прогнозам НАН Украины, могут появиться и другие кандидаты.
Следом – Тернополь, Одесса и Николаев
Математики из Национальной академии наук постоянно мониторят динамику заболеваемости и делают прогнозы на основе математических моделей. Прогнозы довольно точны. Их делает Институт проблем математических машин и систем НАН. Убедитесь сами: вот как сбылись прогнозы НАН за минувшее время – в таблице указаны прогнозные данные и реальные.
Сколько заболели: прогноз НАН и реальность
|День
|Прогноз по заболевшим
|Фактически заболели
|10
|8578
|6480
|11
|12 010
|9187
|12
|12 455
|13 045
|13
|12 189
|13 376
|14
|8742
|9110
|15
|6647
|6882
|16
|9494
|9730
|17
|11 720
|11 833
|18
|14 086
|19
|15 169
|20
|14 984
|21
|11 330
|22
|8463
Хотя точного совпадения по цифрам нет, четко видны закономерности – спад количества больных, их рост. Тут прогноз совпадает с реальными показателям.
Если построенная модель верна, то уже 18 марта количество заболевших значительно вырастет. Это случится, потому что очаги заболевания обнаружатся в новых областях.
Свой прогноз в НАН Украины делают на основе статданных, в том числе на логике распространения болезни в прошлые волны, а также на том, как она распространяется в других странах.
По мнению НАН Украины, ситуация в регионах страны следующая:
- Ивано-Франковская область уже прошла пик эпидемии. При этом карантинные ограничения здесь реально помогли.
- Черновицкая, Закарпатская области близки к пику, там заболеваемость тоже скоро пойдет на спад.
- Наибольший прирост могут показать Львовская, Житомирская, Винницкая области и Киев.
- Дальше под угрозой – Тернопольская, Хмельницкая, Одесская, Николаевская, Киевская области и (может быть) Ровенская и Сумская области.
Все это – потенциально красные зоны. И это примерно половина территории страны. То есть перспектива общего локдауна неопределенная, но исключать его нельзя никак.
Вот еще что:
- Есть регионы на западе и в центре стране, которые пока что гроза обошла стороной. Это Волынская, Полтавская области. Сейчас там более или менее спокойно. Но если "включатся" и они, то в целом по стране это сильно изменит статистику.
- На юго-востоке Украины пока что везде более или менее тихо. Кроме Николаевской и Днепропетровской областей, где заболеваемость превысила средние показатели. Если там продолжится рост, то общий локдаун, считай, неизбежность.
Но, конечно, думать о локдауне правительству не хочется. Потому что остановка экономики для страны имеет очень тяжелые последствия. Поэтому чиновники ждут хороших новостей.
Репродуктивное число снижается – хорошая новость напоследок
В НАН Украины отмечают: в целом есть тенденция к снижению некоторых значимых показателей. Например, в целом по стране такой показатель, как репродуктивное число, имеет тенденцию к снижению. Число показывает количество новых случаев по отношению к ранее зарегистрированным.
Грубо говоря, заболел человек коронавирусом – скольких он заразит?
Для статистики это важно: если репродуктивное число меньше единицы, скажем – 0,9 – то заболеваемость идет на спад. Когда оно больше единицы, значит, число заболевших скоро еще больше вырастет.
Сейчас репродуктивное число по COVID-19 в Украине составляет 1,1. Больше единицы, но ненамного. А в начале марта, когда впервые заговорили об эпидемии, оно было 1,27. То есть имеется тенденция к сокращению количества заболевших.
Может быть, мы прошли пик третьей волны? Ученые не уверены. Говорят, это один из возможных сценариев с точки зрения статистики. Точнее можно будет сказать после 20 марта. Тогда соберется достаточное количество данных.
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