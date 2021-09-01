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Вспомнить все. Как выглядели украинские политики в первом классе

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
1 сентября, 16:30
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В День знаний политики показали, как они выглядели в школьные годы
Найдите 10 отличий. На фото Ирина Верещук (вторая слева), Юрий Луценко (справа). Коллаж: "Сегодня"
Найдите 10 отличий. На фото Ирина Верещук (вторая слева), Юрий Луценко (справа). Коллаж: "Сегодня"

Сегодня 1 Сентября, начало нового учебного года. На своих страницах в соцсетях много политиков поздравили подписчиков с Днем знаний и показали, как они выглядели в школьные годы.

Ирина Верещук

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Ирина Верещук – народный депутат Верховной рады Украины IX созыва. Родилась 30 ноября 1979 года в Раве-Русской Нестеровского (теперь — Жолковского) района Львовской области.

В 1997 году окончила Рава-Русскую среднюю школу-интернат с золотой медалью.

Алексей Арестович

Алексей Арестович – спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) и советник главы Офиса президента. Родился 3 августа 1975 года в Дедоплис-Цкаро, Кахетия, Грузия.

В 1992 году окончил школу № 178 в Киеве.

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Борислав Береза

Борислав Береза – лидер ЭкоПартии и бывший спикер "Правого сектора". Родился 13 июня 1974 года в Киеве.

В 1981 году пошел в первый класс 183 школы. С 1991 года учился в Израиле в школе Ульпан (учебная школа для изучения иврита).

Юрий Луценко

Юрий Луценко – украинский военный и государственный деятель, политик. Родился в 1964 году в городе Ровно.

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Учился в ровенской городской гимназии № 7, которую окончил с золотой медалью.

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