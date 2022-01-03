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Вспышка на пороге: когда "Омикрон" распространится на всю Украину

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 января, 21:31
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Главный санитарный врач сделал прогноз, когда в Украине распространится новый штамм коронавируса
Вспышка "Омикрона" уже не за горами/Коллаж: "Сегодня"
Вспышка "Омикрона" уже не за горами/Коллаж: "Сегодня"

В Министерстве здравоохранения дали прогноз, когда в Украине ожидать значительного распространения штамма "Омикрон". По словам главного санитарного врача, вирус может охватить всю страну уже в январе.

Об этом он рассказал в интервью "Суспільному".

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Когда возрастет заболеваемость?

Кузин отметил, что от второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости на коронавирус из-за штамма "Омикрон".

"COVID-19 в Украине идет с небольшим опозданием в отношении стран ЕС: вспышки, которые регистрируются в Европе, в Украину приходят через 1-2 месяца после того, как они достигли пика там", — сказал Игорь Кузин.

"Омикрон" в Украине. Какие COVID-вакцины дольше защищают от штамма

В Украине уже выявляли случаи опасного штамма "Омикрон". Британские ученые рассказали, какие вакцины используются в стране, лучше защищают от нового варианта коронавирус. Об этом говорится в исследовании, которое было проведено агентством здравоохранения и безопасности Великобритании.

Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.

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Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.

Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации и риск после третьего укола снижается до 81%.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, часть анализа показывает, что вакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, которые недавно привились бустерною дозой.

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