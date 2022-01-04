Вспышка "Омикрона" в Украине и обвинение киевского архимандрита в изнасиловании — главные новости за ночь

Украина на пороге вспышки коронавируса, а французский аспирант обвинил киевского архимандрита в изнасиловании

Вспышка "Омикрона" может состояться в январе, а киевский архимандрит Ахила (Шахтарин) отрицает обвинения его в изнасиловании/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Вспышка на пороге: когда "Омикрон" распространится на всю Украину

В Министерстве здравоохранения дали прогноз, когда в Украине ожидать значительного распространения штамма "Омикрон". По словам главного санитарного врача, вирус может охватить всю страну уже в январе.

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Вспышка "Омикрона" уже не за горами/Коллаж: "Сегодня"

Трампа и его семью вызвали в суд

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк допросит бывшего президента США Дональда Трампа и двух его детей. Поводом стало расследование в отношении бизнес-империи Дональда Трампа в годы его президентства.

Экс-президента США и двоих старших детей подозревают мошенничестве/Коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

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Под Сумами мужчина жестоко убил и сжег знакомого

В городе Ромны Сумской области мужчина убил 68-летнего знакомого. После содеянного он вывез тело в реку и поджег вместе с автомобилем.

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы/Коллаж: "Сегодня"

Меня подставили: киевский архимандрит отрицает обвинения в изнасиловании француза

Архимандрит Ахила (Шахтарин) отреагировал на обвинения французского аспиранта Николя Имбера в изнасиловании. По его словам, это ничто иное, как подстава. Николя заявил, что инцидент случился, когда он был в Киеве.

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