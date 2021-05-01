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Встреча Благодатного огня и пасхальное театрализованное шествие – анонсы СЕГОДНЯ

1 мая, 07:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На выходных в Украине запланировано ряд важных мероприятий, среди которых и костюмированное действо, которое иллюстрирует собой въезд Иисуса Христа в Иерусалим

В субботу, 1 мая, в международном аэропорту "Борисполь" состоится встреча Благодатного огня, а в воскресенье, 2 мая, состоится пасхальное театрализованное шествие от станции метро "Крещатик" до Майдана Независимости. Что еще запланировано на выходные в Украине – смотрите в нашей подборке анонсов.

Украина

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Суббота, 1 мая

  • 12:00 – у здания Верховной Рады начнется первомайская акция "Нет – пандемии реформ!";
  • 17:00-18:30 – в международном аэропорту "Борисполь" состоится встреча Благодатного огня, который доставит из Израиля в Украину официальная делегация УПЦ (МП).

Воскресенье, 2 мая

  • 12:00 – Марш защитников города на Соборной площади при участии Национального корпуса.
  • 14:00 – Пасхальное театрализованное шествие от станции метро "Крещатик" до Майдана Независимости. Костюмированное действо иллюстрирует собой въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Участие примут волонтеры, артисты, общественные деятели, священники, дети из приемных семей.

За рубежом

Суббота, 1 мая – США начинают вывод войск из Афганистана;

В тренде
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Воскресенье, 2 мая – в Израиле день траура по погибшим в результате трагедии на горе Мерон.

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Погода на четырехдневные праздничные выходные будет капризной: с 1 мая придет существенное потепление, а на Пасху будут греметь грозы.

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