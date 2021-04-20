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Встреча на Донбассе. Что ответил Путин Зеленскому?

20 апреля, 23:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Президент Украины обратился к гражданам по поводу эскалации ситуации на востоке страны Россией и пригласил президента РФ на Донбасс

После того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о сильной украинской армии и пригласил президента РФ Владимира Путина встретиться на оккупированной части Донбасса, украинцы ждут его реакции и ответа.

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Однако пока официальной реакции президента РФ Путина нет, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков также не прокомментировал предложение Зеленского встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Во вторник вечером, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу эскалации ситуации на востоке страны Россией и пригласил Путина на Донбасс.

"Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", – заявил он, обращаясь к Путину.

Как сказал Зеленский, Украина не хочет войны, но в любом случае готова себя защитить.

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"Хочет войны Украины? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет Украины бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда", – заявил Зеленский.

В свою очередь Зеленский также рассказал о большой поддержке Украины в Европе, США и НАТО.

Как ранее писал сайт "Сегодня", в Офисе президента считают, что Россия стягивает войска к Украине для нагнетания нервозности, но, скорее всего, Москва пытается заставить Киев признать незаконную оккупацию части Донбасса.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия война Донбасс Владимир Зеленский Владимир Путин
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