Встреча не за горами: в ОПУ рассказали о переговорах Зеленского с Путиным

Украина занимается поиском места проведения переговоров

Офис президента планирует провести переговоры Зеленского и Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

В данное время обсуждается место проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Украина 24.

Подоляк подчеркнул, что разница между президентами Украины и РФ заключается в том, что Зеленский непосредственно принимает участие в операционном управлении и обороной страны, и экономикой. Он всегда открыт для диалога.

Реклама

По словам советника главы Офиса Зеленского, в настоящее время Украиной продолжается поиск места проведения переговоров между лидерами Украины и России с точки зрения гарантий безопасности и наработки пакета договоренностей, который будет учитывать исключительно важные для Украины позиции.

"Когда они будут наработаны, согласованы предварительно, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора. Я думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три – нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее. Потому что мы за каждую жизнь людей. Мы хотим, чтобы их не убивали, чтобы не рушили нашу инфраструктуру", – сказал Подоляк.

Ранее Михаил Подоляк рассказал, на каких условиях настаивает Украина во время переговоров.

Реклама

Также Михаил Подоляк сообщил, что переговоры Украины с делегацией Российской Федерации продолжаются непрерывно в видеоформате.