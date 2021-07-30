Встреча Зеленского и Байдена – что обсудят президенты и чего ждать Украине

Байден и Зеленский встретятся 30 августа. Фото: коллаж "Сегодня"

Американский президент Джо Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в США. Переговоры в Белом доме состоятся 30 августа. Сайт "Сегодня" выяснил, о чем будут говорить главы государств и чего ждать Украине от этой встречи.

Какие темы готовы обсуждать в Белом доме

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне должны обсудить агрессию со стороны Российской Федерации, реформы в Украине и ее энергобезопасность. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США, временный поверенный в делах в Украине Джордж Кент в интервью "Суспільному".

По словам американского дипломата, планируется обсуждение различных видов агрессии России в отношении Украины, в том числе конфликты на Донбассе и в Черном море. Байден и Зеленский также должны говорить о безопасности Украины в энергетическом секторе, реформе правосудия и борьбе с коррупцией.

Кент подчеркнул, что сектор правосудия в Украине находится в критическом состоянии.

"Недавно Верховная Рада приняла несколько ключевых законов, и это первый шаг в надежде создать полноценный сектор правосудия, который обеспечивает равенство и доступ", – сказал он.

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Джордж Кент: сектор правосудия в Украине находится в критическом состоянии. Фото: washingtonpost.com

О чем будет говорить Зеленский с Байденом

Политолог, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев говорит "Сегодня", что Зеленский и Байден наверняка обсудят российский газопровод "Северный поток – 2".

"К моменту встречи президентов газопровод достроят, но еще не сертифицируют. Зеленский будет настаивать на том, что согласно европейскому антимонопольному законодательству, Россия не сможет стать монополистом на рынке газа ЕС. Также президент будет требовать гарантии продолжения транзита российского газа через Украину", – говорит Карасев.

По его словам, Украина также заинтересована в участии в проекте зеленой энергетики.

"Пока Германия продекларировала, что готова выделить Украине на зеленый транзит один миллиард долларов. Этого мало. Украине для этого необходимо гораздо больше денег, больше инвестиций. Зеленский может сказать об этом Байдену", – говорит эксперт.

Реклама Политолог Вадим Карасев: Местное самоуправление накрывается куполом президента. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Политолог также считает, что Зеленский будет говорить с Байденом о Донбассе и Крыме, объяснять, что Минские соглашения 2015 года устарели и необходимо переформатировать договор.

"Президент может апеллировать к Будапештскому меморандуму, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия, тем самым помогла США уменьшить угрозу мировой безопасности. Зеленский может напомнить об этом и попросить Запад выполнить свои обещания защищать Украину от внешней агрессии. Здесь речь пойдет и о давлении на Россию, и о сотрудничестве по линии оборонного комплекса", – говорит Карасев.

Интригой встречи может стать неожиданный вопрос

Политолог, магистр государственного управления Владимир Воля отмечает, что вопросы "Северного потока – 2", Крыма, Донбасса и американских инвестиций на повестке встречи Зеленского и Байдена довольно прогнозируемые и ожидаемые, однако во время переговоров главы государств могут обсудить еще один важный вопрос.

"Интригой встречи может стать вопрос получения Украиной в будущем статуса особого союзника США вне НАТО", – говорит "Сегодня" Воля.

По его словам, диалог в этом направлении может быть начат, при этом США выдвинут ряд условий, похожих на требования для получения ПДЧ в НАТО, но в меньшем объеме. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и реформах в Украине.

Реклама Владимир Воля: Конгресс будет важным инструментом для политической борьбы. Фото: Facebook Владимира Воли

Чего ожидать Украине от переговоров

Как отмечает Владимир Воля, в этом вопросе Украина может достичь успеха.

"Встреча может закончится подписанием декларации о стратегическом партнерстве с дальнейшей возможностью получения статуса особого союзника", – говорит он.

По мнению политолога Карасева, президенты смогут достичь консенсуса и в других вопросах.

"Положительный для Украины результат переговоров может быть в виде договоренностей об увеличении взносов для зеленого транзита, а также по "Северному потоку – 2", в частности, продолжении транзита российского газа через Украину. В этих вопросах у Украины есть шансы достигнуть своих целей", – резюмирует эксперт.

Напомним, что официальное приглашение Зеленского в Вашингтон появилось на фоне информации о подписании США с Германией соглашения, которое даст возможность запустить российский газопровод "Северный поток – 2".

По данным американского издания Politico, Киев попросили воздержаться от критики сделки между американцами и немцами. Визит украинского лидера в США мог стать одним из элементов договоренности между Вашингтоном и Киевом по позиции Банковой в вопросе данного соглашения.