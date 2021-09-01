Встреча Зеленского с Байденом и Венецианский кинофестиваль – анонсы СЕГОДНЯ

Зеленский встретится с Байденом и фестиваль в Венеции / Фото: Коллаж: Сегодня
Мы собрали все самые важные предстоящие события 1 сентября в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- Заседание Кабинета министров Украины.
- 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в форме открытого слушания (ул. Смоленская, 19, к. 123).
- 11:00 – заседание по делу о расстреле на Институтской 20 февраля 2014 года в Святошинском райсуде Киева. Обвиняемые – 5 беркутовцев киевской спецроты (ул. Якуба Коласа, 27а).
- 12:00 – памятное мероприятие "День рождения Героя" – коммеморативная практика, основанная Национальным музеем Революции Достоинства. Чествование Героев в их дни рождения происходит системно ежемесячно в течение года при участии их родных, друзей, участников Революции Достоинства, волонтеров и общественности. (Колокол Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 6).
- 15:00 – заседание по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко в Подольском райсуде Киева (ул. Хорива, 21).
- 17:00 – церемония подписания меморандума о начале официального сотрудничества между Глобальным договором ООН и украинским предпринимателем, основателем холдинговой компании UFuture и фонда K.FUND Василием Хмельницким (Освитория Хаб, ул. Московская, 2).
За рубежом
- В Вашингтоне (США) пройдет встреча президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.
- Министерская встреча стран ОПЕК+.
- Открытие 78-го Международного Венецианского кинофестиваля (1-11 сентября) на острове Лидо.
- Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о безработице в июле.
- В Актау (Казахстан) 1-3 сентября пройдут Совместные антитеррористические учения антитеррористических подразделений органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ "Каспий – Антитеррор – 2021".
- В Казахстане 1 сентября – 30 октября пройдет основной этап национальной переписи 2021 года.